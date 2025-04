Tagasi 01.04.25, 10:19 Töötukassa uus juht: kärpekohti leiab igast asutusest Ei ole vahet, kas tegemist on avaliku või erasektori organisatsiooniga, igast asutusest leiab kohti, mida muuta efektiivsemaks, rääkis töötukassa uus juht Gert Tiivas.

Töötukassa uus juhatuse esimees Gert Tiivas, kes on varem töötanud Tallinna börsi juhina, investeerimisfirmas East Capitalis ja viimati juhatuse esimehena terminalifirmas Liwathon E.O.S. Foto: Liis Treimann

Avalikus sektoris peavad paljud asutused praegu tegema kärpeid ja otsima kohti, mida muuta tõhusamaks. Tiivas ütles Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et töötukassa on juba üsna efektiivne, kuid tõhusam saab olla iga ettevõte ja organisatsioon.

“Ma olen töötanud paljudes ettevõtetes ja ma ei ole kunagi olnud kohas, kus saab öelda, et vau, kõik on täpselt nii hästi ja ükski asi ei saa olla enam parem,” ütles töötukassa uus juht.

Tiivas muljetas, kuidas on võtta üle organisatsiooni juhtimine, kui eelmine juht on olnud ametis üle 20 aasta ning mis erinevused on avalikus ja erasektoris juhtimisel.

Küsis Hando Sinisalu.