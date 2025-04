Tagasi ST 22.04.25, 16:11 Töötukassa asus lahendama Jõgeva uhiuue hooldekodu muret – vaja on leida mitukümmend hooldajat Ükskõik kui tänapäevane ja hästi juhitud on ettevõte, peitub selle tegelik tugevus inimestes, kes seal töötavad. Just nemad on need, kes loovad usalduse ning kelle motiveeritud tegutsemisel kõik toimib. Ent inimeste leidmine, kel väärtused paigas ja tahe olemas, polegi nii lihtne. Raskemaks muutub personali leidmine siis, kui tegu on väiksema piirkonnaga ning ettevõtte tegutsemisvaldkond spetsiifilisem.

Foto: Eesti Töötukassa

Jõgeva kesklinnas Puiestee tänaval käib kibe töö – endisest ühiselamust saab veel selle aasta sügiseks uus ja nüüdisaegne, 122 inimest mahutav eakatekodu. SeniorPlus Eakatekodud kaubamärgi all toimetama asuva Puiestee Kodu juht Mait Mäe ütleb, et antud piirkonnas oli just sellisest teenusest väga suur puudus ning olemasolevates hooldekodudes järjekorrad pikad. “Personal on sama oluline kui maja ja kliendid. Ehkki hoone avamine on planeeritud detsembrisse, käib komplekteerimine juba täna, et hiljemalt septembriks oleksid kõik vajalikud abikäed olemas,” räägib Mäe, kelle sõnul leiab eakatekodus tööd 46 inimest.

Töötukassa tuli värbamisel appi

Uue hooldekodu rajamisest kuulis ka Jõgevamaa Töötukassa osakonna tööandjate konsultant Küllike Roosipõld, kes tundis heameelt vajaliku teenuse lisandumise eest linna. Jaanuaris võttis ta Mait Mäega ise ühendust ning pakkus töötajate värbamisel abi. “Töötukassa pakub tööandjatele oma abi töötajate leidmisel ja vajadusel ka koolitamisel. Lisaks sellele, et Töötukassa töövahendusportaalis saab tasuta avaldada tööpakkumise, saame teha ka sihtotsingu oma klientide seas, et leida üles need, kellele antud töö võiks sobida. Huvilisteni jõudmiseks korraldame ka värbamispäevi ja tutvustame tööandjat tööotsijatele. Oleme näiteks külastanud tööotsijatega erinevaid ettevõtteid, et igaüks saaks näha, milline töö võimaliku uue tööandja juures välja näeb,“ selgitab Roosipõld.

Märtsis oli Puiestee Kodu juht valmis töötajate värbamisega alustama. Koos töötukassaga arutati läbi, milliste oskustega inimesi on tarvis, koostati töökuulutused ja avaldati need töötukassa kodulehel, kus kandideerimise võimalus on kõigil – nii töötutel kui ka töötavatel inimestel. „Kutsusin kokku töötukassa nõustajad, rääkisin neile, millised töökohad on saadaval ning nemad said juba otsima hakata inimesi, kellele töö võiks huvi pakkuda ja sobida ning kutsusid neid kandideerima. Konkursid veel käivad, igakuiselt vaatame ja analüüsime Puiestee Kodu inimestega, kuidas läinud on, kas ja mis ametikohadele on kandideerijaid, milliste ametikohtade konkurssidega tuleb veel jätkata,“ selgitab Jõgevamaa töötukassa osakonna tööandjate konsultant käimasolevat koostööd.

Esimest korda osales Puiestee Kodu OÜ ka äsjatoimunud virtuaalsel töö- ja karjäärimessil, mis tõi samuti huvilisi ning kandideerijaid. Mait Mäe sõnul on koostöö töötukassaga enneolematult hea. „Sellist teenust ei suuda vist ükski HR-firma pakkuda. No ehk suudab, kuid see on tõesti absoluutselt üllatav, ideaalselt sujuv ettevõtmine,“ jagub tal üksnes kiidusõnu.

Töötukassa tuleb appi ka koolitustega

Kõige suurem tööjõuvajadus on Puiestee Kodus hooldajate puhul – neid on vaja leida 20. Selge on, et nii palju õppinud hooldajaid ei pruugi Jõgeval olla, mistõttu tuleb töötukassa appi koolitusega ja tellib 3. taseme hooldajakoolituse. Koolitusel saavad osaleda töötuna arvel olevad kliendid, kel puudub vajalik kvalifikatsioon, kuid kes on motiveeritud tööle asuma hooldajana.

„Töötukassa saab aidata koolitustega ka teisi ettevõtteid. Kui tööandja otsib endale töötukassa abil sobivaid töötajaid, kes vajavad koolitamist, siis meil on olemas teatud ametite õpetamiseks koolitustoetus. Toetavad ametid on näiteks hooldustöötajad, tegevusjuhendajad ja õed. Tingimuseks on, et töötajaga tuleb sõlmida tähtajatu või vähemalt kuuekuuline tööleping,“ selgitab Roosipõld.

Oluline on ka see, et tegemist oleks korraliku õppega, seega on koolituse maht iga koolitusel osaleva töötaja kohta vähemalt 50 akadeemilist tundi ja koolituse kestus kuni 12 kuud. Samal koolitusel ning ka sama ajal õppivad töötajad tuleb märkida samale avaldusele.

Kuna tööandja saab sel moel endale hea ja õppinud töötaja, siis tuleb ka temal koolituskuludest osa hüvitada. „Kulude kogusummast hüvitab enamuse siiski töötukassa – hüvitame kuni 80%, kuid mitte üle 2500 euro ühe koolitusel osaleva töötaja kohta. Aga kui tööandja leiab töötukassas registreeritud töötute seast sobiva töötaja, saame hüvitada 100% koolituskulust, kuid mitte üle 2500 euro töötaja kohta,“ tutvustab Jõgevamaa Töötukassa osakonna tööandjate konsultant Küllike Roosipõld võimalusi.

Kel tahet ja motivatsiooni tööle asuda, haaraku võimalusest

46 töötaja leidmine hooldekodusse pole lihtne, kuid sellega tullakse toime. „Muidugi on see eriline ülesanne, kuid usun, et saame hakkama. 15. aprilli seisuga on Jõgevamaal töötuse määr 7,2%, elukoha järgi on maakonnas arvel 910 tööotsijat. Hetkel on maakonnas vabade kohtade arv 104. Sellest saab järeldada, et inimesi on, kuid töökohti vähe. Kel tahet ja motivatsiooni tööle asuda, siis uus eakatekodu pakub seda võimalust,“ sõnab Roosipõld.

Kel huvi töötukassa pakutavate koolitustoetuste kohta tööandjatele, uurigu lisa SIIT.