Tagasi ST 21.05.25, 17:08 Freedom24: kolm ettevõtet, millesse investeerida suvehooajal Marriott International, AMD ja Ferrari – just need kolm ettevõtet väärivad Eesti investoreid maailma juhtivate börsidega ühendava investeerimisplatvormi Freedom24 analüütikute hinnangul suve alguses ja puhkuste hooajal investorite tähelepanu.

Marriott International: pidev kasv ja globaalne laienemine ebakindluse tingimustes

Ettevõtte ülevaade

Marriott International (NASDAQ: MAR) on üks maailma suurimaid hotellindusettevõtteid, mis haldab enam kui 30 hotellibrändi suurust portfelli. Ülemaailmse kohaloleku ja väikese varabaasi ning tasupõhise teenusemudeliga Marriott keskendub hotellitubade arvu suurendamisele, aktsionäride tootluse kasvatamisele ning uuenduslike brändide ja pakkumiste arendamisele keskklassi, pikema peatumise, vaba aja ja luksussektoris.

Viimased uudised

2025. aasta I kvartali kasum: Marriott teatas 2025. aasta esimeses kvartalis tugevatest tulemustest, kus ülemaailmne RevPAR (tulu vaba toa kohta) kasvas aastaga 4,1%, mis on tingitud rahvusvahelisest 5,9% kasvust ning 3,3% kasvust USA-s ja Kanadas. Korrigeeritud lahjendatud kasum aktsia kohta oli 2,32 dollarit. Puhaskasum kasvas 18% 665 miljoni dollarini, ületades analüütikute ootusi.

Arengu hoog: Marriott lisas esimeses kvartalis umbes 12 200 netotuba, suurendades netotubasid aastaga 4,6%. Ettevõtte arendusportfell ulatus 3800 objekti ja enam kui 587 000 toani, mis on 7,4% rohkem kui aasta varem.

Arengu hoog: Marriott lisas esimeses kvartalis umbes 12 200 netotuba, suurendades netotubasid aastaga 4,6%. Ettevõtte arendusportfell ulatus 3800 objekti ja enam kui 587 000 toani, mis on 7,4% rohkem kui aasta varem.

Aktsionäride tootlus: 2025. aasta esimeses kvartalis tagastas ettevõte aktsionäridele dividendide ja aktsiate tagasiostu kaudu rohkem kui 1,2 miljardit dollarit. Investeerimisteesid 1. Ülemaailmne laienemine ja tugev tootevalik: Marriotti agressiivne tubade arvu kasvustrateegia, mis hõlmab hiljutist CitizenM-i omandamist ning 587 000 tubaga arendusportfelli, seab ettevõtte jätkuvaks ülemaailmseks laienemiseks soodsasse positsiooni. Ettevõte eeldab, et tubade netokasv läheneb 2025. aastal 5%-le, mida toetab tugev omanike ja frantsiisivõtjate kindlustunne pikaajalise reisinõudluse suhtes. 2. Ebakindlusele vastupidav ärimudel: vaatamata 2025. aasta RevPARi kasvuprognoosi langetamisele 1,5%-3,5%-ni makromajandusliku ebakindluse ning nõrgema reisinõudluse tõttu tingituna USA valitsusest ja eelarvest, pakub Marriotti väikese varabaasiga ning tasupõhine teenusemudel jätkuvalt tugevat rahavoogu ja kasumlikkust. Ettevõtte rahvusvahelised turud, eriti Aasia Vaikse ookeani piirkond, näitavad kahekohalist kasvu, kompenseerides USA aeglasema kasvu. 3. Aktsionäride väärtus ja EPS-i kasv: Marriotti kolmeaastase plaani eesmärk on 15–20% korrigeeritud EPS-i kasv kuni 2025. aastani, mida toetab tugev vaba rahavoog, 1,9–2 miljardi dollari suurused oodatavad dividendid ja kuni 11,6 miljardi dollari suurused aktsiate tagasiostud. See pühendumine kapitali tootlusele koos 209% aktsionäride kogutootlusega viie aasta jooksul rõhutab Marriotti atraktiivsust pikaajalise investeeringuna. Järeldus Marriotti 2025. aasta esimese kvartali tulemused näitavad, et ettevõte suudab teenida tugevat kasumit ja säilitada oma kasvutempo vaatamata majanduslikele väljakutsetele. Ettevõtte ülemaailmne laienemine, jätkusuutlik ärimudel ja keskendumine aktsionäride tuludele muudavad selle atraktiivseks valikuks investoritele, kes soovivad saada osa reisi- ja hotellindussektori pikaajalisest taastumisest ja kasvust. AMD: tehisaru ja andmekeskuste kasvu kiirendamine vaatamata regulatiivsetele takistustele Ettevõtte ülevaade Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) on ülemaailmne pooljuhtide liider, mis on spetsialiseerunud suure jõudlusega andmetöötlusele, graafikale ja tehisintellekti lahendustele. AMD mitmekesine tooteportfell toidab andmekeskusi, personaalarvuteid, mängukonsoole ja manussüsteeme. Ettevõte on tuntud oma uuendusmeelsuse ja võime poolest võita turuosa kriitilistes kasvusektorites, eriti tehisintellekti kiirendite ja serveriprotsessorite osas.

Viimased uudised

2025. aasta I kvartali tugevad tulemused: AMD esimese kvartali tulud olid 7,4 miljardit dollarit, mis on 36% rohkem kui aasta varem, mitte-GAAP-i brutomarginaaliga 54% ja EPS-iga 0,96 dollarit, ületades analüütikute ootusi. Tegevustulu ulatus 1,8 miljardi USA dollarini ja puhaskasum 1,6 miljardi dollarini.

AI ja Momentumi andmekeskused: tegevjuht Lisa Su rõhutas kiirenevat kasvu põhiettevõtetes, eriti andmekeskustes ja tehisintellektis, eeldades, et 2025. aastal kasvavad tulud kahekohalise numbri võrra.

Tooteuuendus: AMD tõi turule oma uued EPYC Embedded 9005 seeria protsessorid, Versal AI Edge SoC-d ja Radeon 9070 graafikakaardid ning kiirendas oma järgmise põlvkonna Instinct AI kiirendite väljalaskekuupäeva, et konkureerida otseselt Nvidia Blackwelli GPU-dega.

Suured võidud: AMD sõlmis Oracle'iga Instincti ja EPYC kiipide jaoks mitme miljardi dollari suuruse lepingu ning selle riistvara juurutavad suuremahuliste tehisaru mudelite jaoks juhtivad pilveteenuste pakkujad.

Investeerimisteesid

1. AI ja andmekeskuste juhtpositsioon: AMD kiire kasv andmekeskuste ja tehisintellekti segmentides teeb sellest tugeva konkurendi Nvidiale. Ettevõtte järgmise põlvkonna kiirendid Instinct, mis tulevad turule enne tähtaega, on loodud toetama suurimaid tehisintellekti mudeleid ja võidavad juba suuri pilvelepinguid. Eeldatakse, et see hoog tagab 2025. aastal püsiva kahekohalise kasvu, tasakaalustades regulatiivseid piiranguid.

2. Vastupidavus ekspordikontrollile: kuigi USA Hiinasse suunatud tehisintellekti kiipide ekspordikontroll mõjutab lühiajalist tulu, vähendab AMD mitmekesine ülemaailmne kliendibaas ja laienev tootevalik pikaajalist negatiivset mõju. Ettevõtte võime oma portfelli kiiresti kohandada ja keskenduda kõrge marginaaliga turgudele, nagu pilveteenuste pakkujad USA-s ja Euroopas, toetab jätkuvat tulude kasutamist ja turuosa kasvu.

3. Alahinnatud kasvuvõimalus: vaatamata hiljutisele volatiilsusele ja aktsiahinna ligi 20% langusele 2025. aastal säilitavad analüütikud konsensuse sihthinna osas 123,50 dollarit. See on praegusest tasemest 25% kõrgem. AMD tõhus tegevuse elluviimine, jätkuvad investeeringud teadus- ja arendustegevusse ning edukas laienemine äriklassi arvutite ja mängude valdkonda muudavad selle atraktiivseks sisenemispunktiks pikaajalistele investoritele, kes soovivad saada osa tehisintellekti ja pooljuhtide innovatsioonist.

Järeldus

AMD-l on hea positsioon, et saavutada 2025. aastal tugev kasv, mida toetavad juhtpositsioon tehisintellekti ja andmekeskuste vallas, strateegiliste toodete turuletoomine ja regulatiivne vastupidavus. Hiljutised tugevad tulud, suuremad kliendivõidud ja tugev uuenduste valik muudavad AMD atraktiivseks valikuks investoritele, kes otsivad kasvuvõimalusi järgmise põlvkonna arvutustehnoloogiates.

Ferrari: kasvu kiirendamine isikupärastamise ja luksusliku uuenduse kaudu

Ettevõtte ülevaade

Ferrari N.V. (NYSE: RACE) on legendaarne Itaalia luksuslike sportautode tootja, mis on tuntud oma suure võimsusega autode, võidusõidupärandi ja kaubamärgi ülemaailmse prestiiži poolest. 1939. aastal Enzo Ferrari asutatud ettevõte on tuntud tipptasemel inseneritöö, eksklusiivsuse ja uuenduslikkuse poolest. Ferrari ärimudel rõhub kvantiteedi asemel kvaliteedile, keskendudes piiratud mahuga tootmisele, individuaalsele isikupärastamisele ja pidevale tooteuuendusele, et säilitada luksuslik staatus.

Viimased uudised

2025. aasta esimese kvartali majandustulemused: Ferrari teatas, et 2025. aasta esimeses kvartalis kasvas Ferrari puhaskasum aastases võrdluses 17%, ulatudes 412 miljoni euroni, kusjuures netokäive kasvas 13%, 1,8 miljardi euroni. Nende tulemuste taga oli suur nõudlus isikupärastatud sõidukite järele ja soodne tootevalik, hoolimata kogutarnete tagasihoidlikust, vaid 0,9% kasvust. Tulud sponsorlusest, kaubandusest ja bränditegevusest kasvasid 32,1%.

Tootevalik ja uuendused: Ferrari toob 2025. aastal turule kuus uut mudelit, sealhulgas 296 Speciale, 296 Speciale A ja kauaoodatud Ferrari Elettrica, mis peegeldab püsivat pühendumust tooteuuendusele ja elektrifitseerimisele.

Väljavaade ja strateegia: Ettevõte säilitas oma kogu aasta kasvuväljavaate, sihiks oli EBIT-i kasv üle 7%, ning jätkas tohutu vaba rahavoo genereerimist. Tegevjuht Benedetto Vigna tõstis esile Ferrari strateegiat seada esikohale „tulude kvaliteet kvantiteedi ees“ ning rikastada oma tootepakkumist isikupärastamise ja uuenduste kaudu.

Investeerimisideed

1. Luksuslik isikupärastamine suurendab kasumlikkust: Ferrari keskendumine kõrge marginaaliga isikupärastele autodele toob kaasa kahekohalise kasumikasvu isegi fikseeritud tarnemahtude korral. See strateegia kasutab ära kaubamärgi eksklusiivsust, võimaldades esmaklassilist hinda ja tugevat klientide lojaalsust. Suur nõudlus kohandatud mudelite järele ja ettevõtte võimalus müüa täiendavaid kohandamisvõimalusi toetavad jätkusuutlikke marginaale ja rahavoogu.

2. Innovatsioon ja elektrifitseerimine soodustavad tulevast kasvu: kuue uue mudeli turule toomine 2025. aastal, sealhulgas esimene täiselektriline Ferrari, toob ettevõtte luksusautode innovatsiooni eesliinile. See mitte ainult ei meelita ligi uusi kliente, vaid toetab ka Ferrari üleminekut jätkusuutlikumale tulevikule, suurendades ettevõtte atraktiivsust ja vähendades heitgaasidega seotud regulatiivseid riske.

3. Brändi tugevus ja mitmekesised tuluvood: Ferrari kaubamärgi tugevus ulatub kaugemale automüügist – sponsorlus-, reklaami- ja bränditulud kasvasid aastaga 32%. See vormel 1, müügi- ja elustiilitoodete mitmekesistamine annab täiendava kasvuvõimendi ja vastupidavuse autoturu tsüklilistele kõikumistele.

Järeldus

Ferrari 2025. aasta esimese kvartali tulemused kinnitavad tema võimet ühendada eksklusiivsus, innovatsioon ja kaubamärgi tugevus, et saavutada kindel finantstulemus. Ettevõtte distsiplineeritud lähenemine toodete turule toomisele, keskendumine isikupärastamisele ja laienemisele elektrifitseerimise suunas muudavad selle atraktiivseks pikaajaliseks investeeringuks luksusautode sektorisse.

