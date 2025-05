Tagasi ST 23.05.25, 16:00 Energex - strateegiline partner, kes on kaasas ideest kuni investeeringu elluviimiseni Majanduses valitsev ebakindlus sunnib paljusid ettevõtteid investeerimisplaane edasi lükkama, kuid sageli toovad just keerulistel aegadel tehtud nutikad otsused edu hetkel, kui turg taas kasvama asub. Õige hetke tabamiseks tuleb firma tegemistesse sügavam pilk heita, plaanid selgelt paika sättida ning õigel ajal õiged sammud astuda. Kuidas see täpsemalt käib ja kes ütleb, millal on just sinu äri jaoks see kõige õigem aeg?

Kui enda pilk igapäevastes töistes askeldustes kõike ei hooma, siis Eestis ainulaadne ettevõte Energex tuleb appi ning pakub tööstus- ja avaliku sektori organisatsioonidele terviklikke lahendusi energia- ja ressursitõhususe, digitaliseerimise, rohepöörde ning toetuste taotlemise valdkondades.

Energexi meeskond koosneb inseneridest, tehnoloogidest, juristidest ja finantsekspertidest, kes aitavad ettevõtetel saavutada jätkusuutlikkuse ja konkurentsivõime eesmärke. Konkreetset valdkonda süvitsi tundev spetsialist annab põhjaliku vastuse, tugevate teadmistega tiim aitab ühiselt teha läbimõeldud, toetustega rahastatud investeeringuid ja leida kitsaskohad, mis pidurdavad kasvu. Koos pakutakse ettevõtetele täpselt seda, mis just talle päriselt kasu toob, mitte ei jagata kõigile ühesuguseid soovitusi.

Investeering on äriline otsus, mitte ainult rahaline

„Investeering ise ei ole eesmärk, vaid vahend ärimudeli arendamiseks,“ ütleb Energexi müügiinsener Robert Uibu. „Meie roll on analüüsida kliendi tegevusmudelit ja aidata selgitada miks, millal ja kuidas mingi investeering ettevõttele kasulik on,” sõnab ta. “Energex koostab selleks energia- ja ressursiauditeid, roheauditeid ning digitaliseerimise teekaarte, millele tuginedes saab taotleda toetusmeetmeid nagu EISi rohetoetus või KIKi ressursitõhususe toetus. Ettevõttele koostatakse strateegiline teekond – visioonist kuni toetuse laekumiseni ja projekti teostamiseni. „Toetuse taotlemine pole lihtsalt vormi täitmine – see algab äristrateegiast ning lõpeb aruandluse ja tulemuste tõestamisega. Täislahendus tähendab, et me aitame ideest kuni viimase euro laekumiseni – koostame projektid, kaitseme neid, viime läbi hanked, täidame vahe- ja lõpparuanded ning tagame, et kogu protsess oleks läbipaistev ja edukas,” kinnitab Uibu.

Multidistsiplinaarne tiim, kus iga mutter toimib Energexi meeskond seisab üksnes kliendi huvi ja vajaduste eest ning on oma soovitustes selged ning sõltumatud. „Nagu öeldud, on meil tööl oma ala tipud – soojusenergeetikud, juristid, keemiatehnoloogid, mehaanikainsenerid, digitaliseerimise eksperdid. See on kombinatsioon, mis võimaldab projekti vaadata kui tervikut," ütleb Energexi asutaja Leo Rummel. Tänu sellele suudab Energex aidata ettevõtteid väga erinevates küsimustes – olgu see energiatõhusus, tootmise kitsaskohad või seadusandlusega seotud nüansid. Üks ettevõte sai kolme aastaga toetusi enam kui 2 miljonit eurot Energex on tänaseks koostööd teinud enam kui 200 tööstusettevõttega. Ühe kliendiga on koostöö toonud kolme aasta jooksul toetusi üle 2 miljoni euro: alustati energia- ja ressursiauditist, seejärel toetati tootmise laiendust, paigaldati päiksepaneelid, loodi uus digitaliseerimise teekaart ning esitatud on digipöörde toetus. Iga samm tugineb eelnevale ning kõik tegevused on hoolikalt seotud üheks tervikuks. „Meie eesmärgiks pole pakkuda "midagi igaks juhuks", vaid ainult seda, mis loob ettevõttele reaalse väärtuse," ütleb müügijuht Tanel Rooba. „Kvaliteet tuleb sellest, et igas valdkonnas tegutseb spetsialist, kes näeb nii detaile kui üldpilti." Tihti piisabki üksnes analüüsist Mõnikord pole investeeringut üldse vaja – piisab heast nõust. Näiteks avastas Energex ühe suure Eesti tööstusettevõtte energiaauditiga 160 000 euro ulatuses aastast säästu lihtsalt seadmete töökorraldust muutes. „Energexi insenerid töötasid paar kuud ja tuvastasid viis meedet, mis lihtsalt seadistuste muutmise, seadmete õigesti tööle panekuga või mõne toru ümbertõstmisega andsid neile säästu 160 000 eurot aastas. Saavutatud kokkuhoid oli suurusjärgu võrra suurem kui töö maksumus. See võit jäi kliendile igal aastal alles ilma, et oleks tehtud ainsatki suurt kulutust," räägib Leo Rummel. Milliseid toetusi saavad ettevõtted täna kasutada? Sõltuvalt ettevõtte arenguplaanidest on hetkel mitmeid soodsaid toetusi, mis aitavad automatiseerida tootmist, vähendada keskkonnamõju ja suurendada rahvusvahelist konkurentsivõimet. 👉 Digitaliseerimise teekaardi toetuse eesmärk on aidata ettevõtetel automatiseerida protsesse ja suurendada digitaliseerituse taset. Teekaardi koostamiseks saab toetust kuni 70% ja maksimaalselt 10 000 eurot. 👉 Roheauditi toetus sobib ettevõtetele, kes soovida saada ülevaadet oma rohevõimekusest ja konkreetseid samme ringmajandusele üleminekuks. Roheauditi koostamiseks saab toetust kuni 70% ja maksimaalselt 10 000 eurot. Auditis soovitatud investeeringute elluviimiseks on võimalik taotleda rohetoetust (ärimudeli muutmise toetust). Meetme maksimaalne toetussumma on 200 000 eurot, toetuse määr kuni 70%. See sobib investeeringuteks, mis aitavad vähendada ressursikulu ja muuta ettevõtte tegevus keskkonnasõbralikumaks ning suurendada keskkonnanõuetele vastavust. 👉 Lisaks on võimalik läbi viia toetusega ka energia- ja ressursiaudit, mis tuvastab kulude kokkuhoiu võimalused läbi tõhusama energia- ja ressursikasutuse. Auditi koostamiseks saab toetust väikeettevõte 7045,60 €, keskmise suurusega ja suurettevõte 8675,20 eurot. Auditis soovitatud investeeringutele on võimalik taotleda toetust ressursitõhususe toetusmeetmest, näiteks seadmete uuendamiseks või tootmisjääkide taaskasutamiseks. Meetme maksimaalne toetussumma on 1 000 000 eurot ja toetuse määr on kuni 47,93%.

👉 Rahvusvahelise edu ja konkurentsivõime suurendamiseks on võimalik kasutada arenguprogrammi toetust, mis aitab panustada tootearendusse, digitaliseerimise ja kestliku arengu valdkondadesse. Võimalus on taotleda toetust kuni 45% ja maksimaalselt 500 000 eurot.

👉 Maapiirkonnas tegutsevatele mikro- ja väikeettevõtjatele, kes soovivad suurendada oma konkurentsivõimet ja luua uusi atraktiivseid töökohti, on avatud konkurentsivõime suurendamise investeeringutoetus. Toetatud on uute tehnoloogiate või infotehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtmise ja ressursitõhususe parandamise tegevused kuni 40% toetusmääraga ja maksimaalselt 200 000 euro ulatuses.

👉 Toodete ja teenuste ning protsesside arendamise investeeringutele on võimalik saada toetust VKE arenguprogrammist. Võimalus on taotleda toetust kuni 60% ja maksimaalselt 300 000 eurot.

👉 Toiduainetööstuse ettevõtete majandusliku võimekuse ja konkurentsivõime tõstmiseks on 2025. aasta augustis avanemas toiduainetööstuse investeeringutoetus, mille eesmärgiks on lisaks konkurentsivõime ja majandusliku võimekuse tõstmisele aidata kaasa ka keskkonna- ja kliimapoliitika eesmärkide saavutamisele.

Kui täna investeerida, on ettevõte paremini valmis turu taastumiseks. Kõikide nende toetuste taotlemisel on võimalik kasutada Energexi tugi- ja nõustamisteenuseid, mis aitavad kogu protsessi vältel alates auditeerimisest ja analüüsidest kuni dokumentide koostamise ja aruandluseni. See võimaldab ettevõtetel keskenduda oma põhitegevusele, samal ajal kui toetustega seotud formaalsused on professionaalselt hallatud.

Klientidele on saadud toetusi enam kui 120 miljonit eurot

„Toetuste taotlemine pole lihtsalt vormi täitmine – see on juriidiline, tehniline ja strateegiline töö,“ selgitab Robert Uibu. „Meie edukuse määr on 99% ja oleme aidanud klientidel tuua üle 120 miljoni euro toetusi. Kui keegi soovib seda ise teha, peab arvestama sadade töötundidega ja suure riskiga. Kliendil pole mõistlik lasta enda ettevõtte mõnel töötajal ise kõikide Euroopa Liidu toetuste regulatsioone ja nüansse selgeks teha, sest see võtab sadu tunde tööaega. Kogemuse puududes on risk taotletavast toetusest ilma jääda suur,” lisab ta ning ütleb, et hangete läbiviimise protsess on ka juriidiliselt nõudlik. “Meie spetsialistid tunnevad seadust ning protsessi läbi ja lõhki ning see tagab klientidele kindluse ja tulemuse.”