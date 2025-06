Tagasi ST 04.06.25, 10:35 Eveconi juht Karl Kull: selliseid äkkmuudatusi energeetikas ei saa lubada Energiaparkide arendaja Eveconi juht Karl Kull ja Alexela energiakaubanduse juht Kalvi Nõu leiavad, et Eesti ei olekski üldse pidanud jõudma olukorda, kus Elering tõi üle öö Kiisa jaama turule prognoositust suuremas mahus ning selle äraviimise plaanita, sest see teeb investeerimise ja hindade tegeliku allatoomise väga keeruliseks.

Eveconi juht Karl Kull usub, et kuna energeetika on konservatiivne sektor, siis selles ei saa lubada äkkmuudatuste tegemist.

Foto: Andras Kralla

Sisuturundusliku saate „Energiakool“ saatejuht Henrik Kalmet päris, kuidas me sellisesse olukorda sattusime. Kull pakkus, et turuprognooside kaardistamises tehti midagi valesti ja Kiisa lisavõimsuste kasutamine on selle tunnistus.

Samuti ei too leevendust juulis toimuv uute võimsuste hange. „Me desünkroniseerisime Vene võrgust juba veebruaris,“ ütles Kull, mille peale Nõu lisas: „Juulis alles selgub, kas keegi tuleb hankele pakkuma ja kui see osutub edukaks, siis seade ehitatakse alles paari aasta pärast.“

Nõu sõnul muudab see murelikuks just talve vaadates. „Võrdleme võimsust, mida Baltikumis külma ilmaga vaja on, selle osaga, mis võimsusturult sagedusturule läheb, ja näeme, et sel on selge mõju päev ette turule ning hindadele.“ Tarbijate jaoks on hinnad seeläbi kallimad.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Üks osa probleemi lahendusest on energia salvestamine, mis juba praegu aktiivselt sagedusturule siseneb. „Suhteliselt kindel on, et ühtegi suurt energiaprojekti ei panda enam püsti salvestuseta,“ arvas Kull ja lisas, et turuloogika paneb arendajad ise salvestust tootmisele juurde ehitama.

Nõu ei nõustunud, sest praegu on riigil plaan roheenergia tootjate abistamiseks hinnalaed kehtestada. „Arendajat ei huvita, kas toodab hästi tuulisel ajal või saaks mõnel tunnil salvestatud energiat müüa, sest riik maksab nagunii raha. Salvestus mingis mahus oleks tark kohustus, selleta läheb kõik jälle riigile kallimaks.“

Saates on juttu veel eri salvestuslahendustest, ootustest riigile ja sellest, kumb peaks enne tulema: energiat tarbiv tööstus või energia tööstusele tarbimiseks.