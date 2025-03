Tagasi ST 21.03.25, 14:35 30 aastat usaldusväärset ja professionaalset inkassoteenust Eesti inkassoturu liider Julianus Inkasso tähistas 20. märtsil oma 30. sünnipäeva. Sakala 3 Teatrimajas toimunud pidulikul vastuvõtul meenutati olnut, nauditi VAT Teatri lavastust „Peaaegu võrdsed“ ning õhtu lõpetas meeleolukas disko. 30 aastat edukat tegutsemist annab põhjuse vaadata tagasi nii saavutustele kui ka väljakutsetele, mis on kujundanud Julianus Inkasso arengut läbi ajaloo ja tõstnud selle Baltikumi juhtivaks inkassofirmaks.

Julianus Inkasso tegevjuht Merle Laurimäe ja müügidirektor Mihkel Veskimägi tervitamas külalisi. Foto: Jaana Laas

Inkassoteenus kui krediidituru oluline osa

Julianus Inkasso nõukogu liikme Ülar Maapalu sõnul on krediiditurg majanduse võimendaja, mis aitab realiseerida ideid ja unistusi, kuid paratamatult tekivad ka olukorrad, kus laenuvõtjad hindavad oma võimeid üle ja laenuandjad ei suuda riske täielikult prognoosida. Inkassoteenused on seetõttu vältimatu osa tasakaalustatud ja turvalisest krediiditurust.

Eestis ei ole krediiditurg Euroopa suurimate seas, kuid siin on Euroopa madalaimad krediidikahjud. See näitab, et võlahaldus on siin efektiivne ja hästi korraldatud. „Julianus Inkasso pühendumus ja efektiivsus omavad väga suurt osa selles, miks Eesti krediidituru kvaliteet on niivõrd kõrge,“ kinnitas Maapalu.

30 aasta jooksul saavutatud verstapostid

Julianus Inkasso on olnud põhjamaise töökultuuriga, aga tugevalt Eesti kapitalil põhinev ettevõte. Ettevõtte arengust annavad hea ülevaate selle olulisemad verstapostid:

1995 – inkassotegevuse alustamine Eestis

– inkassotegevuse alustamine Eestis 2005 – laienemine Lätti

– laienemine Lätti 2008 – laienemine Leetu

– laienemine Leetu 2015 – Castovanni inkassofirma omandamine

– Castovanni inkassofirma omandamine 2019 – Lowell Estonia inkassofirma omandamine

– Lowell Estonia inkassofirma omandamine 2022 – laienemine Poola turule

– laienemine Poola turule 2023 – Intrumi omandamine

– Intrumi omandamine 2024 – esimesena Eestis saadud Finantsinspektsiooni krediidiinkasso tegevusluba

Tänu järjepidevale laienemisele ja tehnoloogilisele arengule on Julianus Inkasso suutnud märgatavalt vähendada krediidikahjusid kogu Baltikumis.

Tehnoloogia ja innovatsioon inkassoteenustes

Julianus Inkasso ärinõuete haldur tõdes, et viimaste aastate jooksul on tehnoloogilised lahendused muutnud inkassotegevuse märkimisväärselt tõhusamaks. Kui 16 aastat tagasi tuli dokumente faksida ja paberarhiividest otsida, siis tänapäeval toimub kogu protsess digitaalselt. Samuti märkis ta, et majasisese tarkvarasüsteemi pidev arendamine on aidanud menetluse kiirust ja täpsust oluliselt parandada.

Artur Rahkema sõnul on ettevõte viimase kolme aasta jooksul teinud märkimisväärseid edusamme tehisintellekti ja automatiseerimise valdkonnas. „Oleme aktiivselt rakendanud suurte keelemudelite (LLM) tehnoloogiaid ning loonud efektiivsed API- liidestused, mis võimaldavad kiiret ja efektiivset andmevahetust. See on oluliselt tõstnud meie klientide rahulolu ja protsesside efektiivsust.“ Lisaks on Julianus Inkasso olnud oma valdkonna eestvedaja, arendades välja Julianuse tehnoloogiajuhisõnul on ettevõte viimase kolme aasta jooksul teinud märkimisväärseid edusamme tehisintellekti ja automatiseerimise valdkonnas. „Oleme aktiivselt rakendanud suurte keelemudelite (LLM) tehnoloogiaid ning loonud efektiivsed API- liidestused, mis võimaldavad kiiret ja efektiivset andmevahetust. See on oluliselt tõstnud meie klientide rahulolu ja protsesside efektiivsust.“ Lisaks on Julianus Inkasso olnud oma valdkonna eestvedaja, arendades välja E-inkasso iseteenindusportaali, mis loodi juba 2016. aastal ja on tulemuslikult aktiivses kasutuses tänaseni. Selle kaudu saab mõne minutiga esitada nõude, lisada tõendavaid dokumente ning jälgida menetluse käiku nii arvutis kui ka mobiilis.

Sõsarettevõtte Krediidiregister tegevjuht Art Andresson, kellel on Julianuse kõrval kogunenud juba 17 aastat kogemusi, toob esile ka geograafilise laienemise ja uutesse valdkondadesse sisenemise: „Julianus on olnud uuenduste ja arengute eestvedaja – näiteks maksekäsu kiirmenetluse laialdasem kasutus sai võimalikuks just tänu Julianuse eestvedamisele. Täna on inkassoteenus eelkõige IT-l ja juriidikal põhinev äri, mille taustamehhanisme keskmine inimene ei pruugi tajuda.“

Julianus Inkasso vastutustundlikkus ja ühiskondlik panus

Inkassosektoriga kaasnevad sageli negatiivsed stereotüübid, mida Julianus Inkasso järjekindlalt murrab. Ärinõuete halduri sõnul on ettevõtte eesmärk tegutseda avatult ja tõestada, et vastutustundlik võlahaldus on toimiva majanduse lahutamatu osa.

Ettevõte ja selle töötajad panustavad aktiivselt ühiskonda, osaledes erinevates heategevuslikes algatustes. Julianuse viimaste aastate projektid on hõlmanud termodrooni soetamist Kadunud SA-le, toetust Ukrainale ning jalgpalliklubi FC Jõgeva Wolves toetamist.

Lisaks on Julianuse töötajad võtnud südameasjaks teha jõuludeks kingitusi lastekodu lastele ja ka ettevõtte enda jõulukingitused valitakse alati Eesti tootjatelt, et toetada kohalikke väiketootjaid ja aidata edendada kodumaist ettevõtlust.

GALERII: Julianus Inkasso 30. sünnipäeva tähistamine 20.03.2025 Sakala 3 Teatrimajas. Fotod: Jaana Laas

Muutused inkassomenetluses ja töötajate roll

15aastase kogemusega täitemeeskonna assistendi sõnul on inkassosektor aastate jooksul oluliselt arenenud. Kui varasemalt põhines menetlus peamiselt telefonikõnedel ja paberkandjal dokumentatsioonil, siis tänapäeval on see muutunud professionaalseks läbirääkimiste protsessiks. Ta märkis, et tehnoloogilised lahendused mängivad selles suurt rolli, tuues esile ka iseteenindusportaali , mis võimaldab võlgnikel ise oma maksegraafikuid hallata.

Julianuse meeskonna pühendumust ja töökultuuri hindab kõrgelt ettevõttes juba 17 aastat tegutsenud peajurist Krista Raudsepp: „Julianus on koht, kus olen saanud oma ideid ellu viia algusest lõpuni, tehes reaalselt tähendusrikast tööd. Siin ei ole töötajad lihtsalt süsteemi osakesed, vaid igaühe panust märgatakse ja väärtustatakse. Valdkond areneb pidevalt ning see võimaldab mul koos ettevõttega kasvada ja oma oskusi pidevalt täiendada. Julianus usaldab oma töötajaid ning see on üks suurimaid väärtusi, mis l oob tugeva ja motiveeriva töökeskkonna. Lisaks on siinne kollektiiv midagi enamat kui lihtsalt töökaaslased – need on inimesed, kellega on päriselt hea koos olla.“

Ettevõtte tegevjuht Merle Laurimäe toob välja, et Julianus Inkasso on olnud finantsturul oluline tegija: „Eestis seisavad 10% elanikkonnast püsivalt silmitsi võlaprobleemidega. Meie ülesanne on pakkuda läbipaistvaid ja vajaduspõhiseid lahendusi, mis aitavad nii võlgnikel kui ka meie klientidel olukorrad võimalikult efektiivselt lahendada.“ Tema sõnul on Julianuse edu võtmeks tehnoloogiline innovatsioon ja automatiseeritud tööprotsessid, mis on aidanud hoida klientide rahulolu kõrgel tasemel.

GALERII: Julianus Inkasso 30. sünnipäeva tähistamine 20.03.2025 Sakala 3 Teatrimajas. Fotod: Jaana Laas

Tulevikutrendid: tehisintellekt ja uued regulatsioonid

Julianus Inkasso suunab pilgu kindlalt tulevikku, nähes tehisintellekti ja automatiseeritud menetlusprotsesse oluliste teguritena, mis võimaldavad pakkuda klientidele senisest veelgi kiiremat ja täpsemat teenust. Ettevõtte juhtkonna hinnangul on need arengusuunad määrava tähtsusega inkassoteenuste edasiseks tõhustamiseks. Samas toob tulevik kindlasti kaasa uusi regulatsioone, mis puudutavad inkassovaldkonda, ning Julianus Inkasso on valmis nendele vastama. Hiljutine krediidiinkasso tegevusloa saamine on tõe stuseks, et ettevõte suudab täita järjest rangemaid nõudeid ja jääda finantsturul usaldusväärseks partneriks. Nimelt sai Julianus Inkasso esimesena Eestis Finantsinspektsiooni väljastatud krediidiinkasso tegevusloa. 11. detsembril 2024 tehtud otsus kinnitab vastavust rangetele regulatiivsetele nõuetele, mille eesmärk on suurendada usaldusväärsust ja turvalisust krediidihaldusteenuste turul.

Laurimäe sõnul on ettevõtte edasine areng tihedalt seotud tehisintellekti ja automatiseeritud tööprotsesside nutika kasutamisega. „Muutused on vältimatud ja meie eesmärk on AI kasutusele võtta seal, kus see suudab teha ära ajamahuka ja tehnilise töö. Näiteks tulevikus ei pea kohtumenetluse ettevalmistamisel AI ise hagisid kirjutama, kuid see saab ette valmistada vajalikud dokumendid ja leida kohtulahendid, et juristidele jääks vähem käsitööd. See tähendab, et tulevikus ei pruugi juristidel olla vaja eraldi assistente – AI suudab need funktsioonid üle võtta.“

Laurimäe toob välja ka AI praktilise rakendamise: „Üldiselt on oluline kasutada AI-d seal, kus on vaja töödelda suures mahus andmeid ja koostada keerulisi tabeleid. AI-d tuleb kasutada targalt – mitte selleks, et see kirjutaks meie eest luuletusi ja teeks kunsti, vaid et see võimaldaks inimestel keskenduda loovust vajavatele ülesannetele, samal ajal kui AI teeb ära tehnilise töö.“

Julianus Inkasso numbrites: üle 3500+ koostööpartneri Baltikumis

99 600 algatatud kohtumenetlust aastas

24 000 taustapäringut päevas

üle 1 357 000 aktiivse võlanõude menetluses

üle 93 miljoni euro klientidele tagasi toodud raha aastas

Tugev ja usaldusväärne partner ka tulevikus

Julianus Inkasso on 30 aastaga tõestanud, et on enam kui lihtsalt inkassofirma – see on innovatsiooni, usaldusväärsuse ja professionaalsuse sümbol. Kliendid saavad olla kindlad, et nende võlanõuded on kõrgeima kvaliteediga hallatud ning teenus on alati sammu võrra ees.