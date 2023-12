Elmo Rent tegi kontori tühjaks, maha jäid võlg ja rippuvad juhtmed

Alternatiivbörsil First North kauplev Elmo Rent on makseraskustes, mistõttu tuli neil lahkuda järjekordselt kontori- ja tööpinnalt. Osapooled on tülis: pinna omanik tahab tagasi võlga ja hüvitist ligadi-logadi töö eest, samas kui endine üürnik tuli lagedale süüdistusega lepingu rikkumisest. Foto: Liis Treimann