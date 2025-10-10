Äripäev
Küsi ÄPltUUS! Minu Äripäev PRO
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,5%294,62
  • OMX Riga0,11%910,09
  • OMX Tallinn−0,02%1 936,97
  • OMX Vilnius0,67%1 261,61
  • S&P 500−0,28%6 735,11
  • DOW 30−0,52%46 358,42
  • Nasdaq −0,08%23 024,63
  • FTSE 100−0,14%9 496,23
  • Nikkei 225−1,01%48 088,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,94
  • OMX Baltic0,5%294,62
  • OMX Riga0,11%910,09
  • OMX Tallinn−0,02%1 936,97
  • OMX Vilnius0,67%1 261,61
  • S&P 500−0,28%6 735,11
  • DOW 30−0,52%46 358,42
  • Nasdaq −0,08%23 024,63
  • FTSE 100−0,14%9 496,23
  • Nikkei 225−1,01%48 088,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,94
  • ST
  • 10.10.25, 11:04

Perekliinik: IT-juhtimise teenus aitas meil kulusid kokku hoida

Ettevõtte kasvades kasvavad ka IT-vajadused, mistõttu ühe inimese või juhi enda kompetentsist ei pruugi enam piisata. Millal on kasulik majasisese tiimi suurendamise asemel osta IT-juhtimise teenust hoopis sisse?
Perekliinik: IT-juhtimise teenus aitas meil kulusid kokku hoida
  • Foto: Unsplash
Digitaliseerimine on muutnud IT-juhi rolli ettevõttes järjest olulisemaks. Kui varasemalt said paljud ettevõtted ja organisatsioonid hakkama iseseisvalt või ühe palgalise töötajaga, siis järjest suurem hulk riiklikke nõudeid ettevõtte IT-le tähendab, et tuleb leida uusi lahendusi, kuidas ajaga sammu pidada.
Sellises olukorras oli ka Perekliinik OÜ, mis 2022. aastast alanud jõudsa kasvu tulemusel on tänaseks avanud juba kolm perearstikeskust.
“Algusaegadel tulime toime väikesemahulise sisseostetud teenusega – väike IT-ettevõte osutas meile vajalikke tehnilisi teenuseid. Kui ärimaht suurenes ja lisandusid uued tegevuskohad, saime üsna kiiresti aru, et vajame enda IT-spetsialisti, kes haldaks kogu meie IT-valdkonda – alates seadmetest kuni tarkvaralahendusteni – ning oleks tööajal kättesaadav töötajatele, kui seadmed ei tööta või programmid tõrguvad. Nii palkasimegi endale IT-teadmistega spetsialisti,“ räägib Perekliiniku tegevjuht Marge Iidel.
Aja jooksul lisandusid esmatasandil terviseteenuste osutajatele uued Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) poolt antud andmekaitse- ja muud IT-nõuded, mille täitmine osutus Iideli sõnul keerukamaks algselt arvatust, tuli leida parem lahendus. Kuna Telia osutas neile teisigi teenuseid kõnekeskusest kuni seadmete rendini, pöördutigi abi saamiseks esmalt sinna.
Perekliiniku tegevjuht Marge Iidel
  • Perekliiniku tegevjuht Marge Iidel
  • Foto: Katrin Elias
“Telial oli olemas toimiv IT-juhtimise teenus, millel oli ka varasem kogemus esmatasandi tervishoiusektoris,” räägib Iidel, mis sai koostöö sõlmimisel otsustavaks.
Kui perearstikeskuse töötajad pelgasid, et majaväline teenuseosutaja toob kaasa palju segadust, osutus hirm asjatuks, sest koostöö alguses lepiti töökorraldus kokku: kuidas probleeme lahendatakse, kelle poole pöördutakse ja kuidas toimub igapäevane suhtlus.
“Saime kiiresti ülevaate olukorrast ja abi mitme projekti, sealhulgas RIA-ga seotud tegevuste elluviimisel,” räägib Iidel, et on ka ise tänu Telia IT juhile saanud IT alal mitu korda targemaks.

Kord majas ja kulud kontrolli all

Telia IT-juhi abiga on näiteks suudetud kulusid optimeerida ja leida senisest nutikamaid lahendusi. "Tervishoiusektoris on iga väiksemgi IT-probleem kriitiline – olgu see seotud seadmete töökindluse või andmekaitsega. Meie roll oli tagada, et kõik süsteemid toimiksid sujuvalt ja vastaksid kehtivatele nõuetele, et perearstikeskus saaks oma patsientidele rahulikult parimat teenust pakkuda," rääkis Telia IT teenuste juht Ruben Rahumägi.
“IT-juht vaatas üle kõik seni sisse ostetud teenused: mida me päriselt vajame, mida saab optimeerida, millest loobuda ja mida oleks hoopis juurde tarvis. Kuna minu isiklikud IT-teadmised pole kõige tugevamad, oli varem tehtud otsuseid, mis tagantjärele vaadates polnud ehk just kõige mõistlikumad. Tänu analüüsile õnnestus kulusid kokku hoida mitmeski kohas. Nüüd on meil selge ülevaade ja kord majas: teame täpselt, kust millist teenust ostame, kes mille eest vastutab ja kelle poole vajadusel pöörduda,” räägib Iidel. Samuti on ümber korraldatud mõni tööprotsess, näiteks printimise loogika, mis muudab igapäevase töö sujuvamaks ja tõhusamaks.
Esmatasandi tervishoiuteenuse osutamiseks enamiku vajalike haldusteenuste ostmist Telialt peab Iidel väga kasulikuks, sest nii ei pea probleemide tekkimisel suhtlema mitme erineva ettevõttega.
“Selline lähenemine säästab nii töötajate närvikulu kui ka väärtuslikku tööaega. Telia tunneb hästi meie ettevõtte eripärasid ja sagedasemaid tehnilisi muresid, mistõttu suudavad nad kiiresti reageerida ja abi pakkuda,” kinnitab Iidel.

Seotud lood

Raben Eesti logistikateenused vastavad kohalikele vajadustele, aga Euroopa mõõtkavas
  • ST
  • 02.10.25, 13:57
Raben Eesti logistikateenused vastavad kohalikele vajadustele, aga Euroopa mõõtkavas

Hetkel kuum

Ukrainast pärit Maksym (Max) Krupyshev on Coinspaidi kaasasutaja, juht ja avalik nägu.
Uudised
  • 09.10.25, 06:00
Suurfirma kaotas küberrünnakus jälle miljoneid. „Häkkimine on äriprojekt“
Reformierakond on Oleg Grossi väitel muutunud ettevõtjate erakonnast ametnike erakonnaks.
Uudised
  • 09.10.25, 16:40
Suurettevõtja Oleg Gross on Reformierakonnas ülimalt pettunud: ma lihtsalt ei tunne teda ära
Eestis pole odav moodulmaju toota, hind on pea sama mis Soomes ja Rootsis, tõdes Hilandero Houses OÜ juhatuse liige Sander Maripuu.
Uudised
  • 08.10.25, 10:27
Moodulmaju tootev perefirma läks pankrotti. “Hinnad on nii hullult tõusnud”
Heikki Boode firma Huppa keskendus varem lasterõivastele.
Majandustulemused
  • 09.10.25, 14:47
Rõivaäri kaotas paari aastaga poole käibest ja kirjutas mitu miljonit korstnasse
Investori enda suurim kõrbemine oli, kui korstnasse tuli kirjutada veerand miljonit eurot. Aga Lev Dolgatsjov toob ka välja, et sealt saadud õppetund aitas tal säilitada hiljem külma pead Planet42 investeerimise osas.
Saated
  • 09.10.25, 09:00
Veerand miljonit võlakirjadega korstnasse kirjutanud Dolgatsjov. „Üks nõu on mul anda küll“
Aasta lõpuni tegevjuhi ametit pidava Warren Buffetti Berkshire Hathaway aktsia on LHV klientide seas populaarseim ostutehing.
Börsiuudised
  • 09.10.25, 16:24
Eesti investorite tehingud möödunud kuul: aktsiad, mida enim osteti ja müüdi
Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo tunnistab, et noorte tööaja piiramine tekitas avalikkuses palju vastukaja.
Uudised
  • 09.10.25, 08:57
Minister pöörab noorte tööaja piirangu tagasi
Perekliinik: IT-juhtimise teenus aitas meil kulusid kokku hoida
  • ST
Sisuturundus
  • 10.10.25, 11:04
Perekliinik: IT-juhtimise teenus aitas meil kulusid kokku hoida
Loksal 15 aastat valitsenud linnapea Värner Lootsmann teatab, et Loksal on olemas kõik, mis eluks vaja.
Loksa tsaar: linnapea töö pole mingi poliitika
Teflonmehed: valimislugude sari
“Soome töövõit!” Põhjanaabrite president Alexander Stubb ja USA president Donald Trump eile Valges Majas lepingut kinnitamas.
Soomlased hakkavad Trumpile miljardite eest jäälõhkujaid ehitama
Konkurendilt elutöö ostev ettevõte müüb muu hulgas aiatehnikat, nagu näiteks murutraktorid.
Aiatehnika müüja jätkab konkurendi elutööd. “Eelmine omanik saab pensionipõlve nautima hakata”
Loksal 15 aastat valitsenud linnapea Värner Lootsmann teatab, et Loksal on olemas kõik, mis eluks vaja.
Loksa tsaar: linnapea töö pole mingi poliitika
Teflonmehed: valimislugude sari
Saksamaa kütuseturul juhtus 2000. aastate alguses midagi sarnast nagu praegu Eestis, kui väiksemad ketid läksid n-ö säästukontseptsiooni ellu viima ning viilisid kulud väga õhukeseks. „Tulemus on see, et täna Saksamaal sisuliselt ükski tankla mingeid lojaalsust ei paku,“ ütles Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna.
Kütuseturul lahvatas aastate suurim hinnasõda. “See on psühholoogiline kurnamine.”
Üks LHV endistest juhtidest Andres Kitter ütles aasta algul, et ei kavatse LHV aktsiaid müüa, kuid börsiraamat näitab midagi muud. Eelmise aasta lõpus LHV Groupi UK Banki juhatuse liikme töö selja taha jätnud Kitter leidis uue väljakutse investeerimisportaalis Lightyear.
LHV endised juhid müüsid aktsiaid
Augustis vähenes Eesti eksport oluliselt Ameerika Ühendriikidesse, kahanedes aastaga 38%. Pildil hetk USA läänekaldal asuva San Francisco tänavalt.
USA raputas augustis Eesti eksporti
“Kolm aastat kiratsemist”
Reformierakond on Oleg Grossi väitel muutunud ettevõtjate erakonnast ametnike erakonnaks.
Suurettevõtja Oleg Gross on Reformierakonnas ülimalt pettunud: ma lihtsalt ei tunne teda ära
Raul Puusepp.
TKM Grupi juht: kaubanduses oli taas tuntav tagasiminek
Raben Eesti logistikateenused vastavad kohalikele vajadustele, aga Euroopa mõõtkavas
  • ST
Raben Eesti logistikateenused vastavad kohalikele vajadustele, aga Euroopa mõõtkavas
Alates selle aasta algusest on Ekspress Grupi digitellimuste maht kasvanud 3%.
Ekspress Grupp kasvatas kolmandas kvartalis tellimuste mahtu
TKM Grupi 2025. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud müügitulu ulatus 232,7 miljoni euroni, ületades analüüsimaja Enlight Researchi prognoosi, milleks oli 224,8 miljonit eurot.
Kaubamaja müügitulu ületas ootusi, kuid kasum langes
Nvidia aktsia tõusis neljapäeval uue rekordtasemeni, kerkides 192,5 dollari tasemele.
Nvidia rekord ei päästnud USA turge langusest
Paar päeva on investor Toomase portfell olnud väärt üle 700 000 euro ja paistab, et lähipäevil tuleb veel lisa, kuid sellise rohelise lainega ei saa ära harjuda ja tasub olla valmis ka punasteks päevadeks.
Uus rekord: minu portfell ületas 700 000 euro piiri
Martti Krass käesoleva aasta kevadel.
Hepsori juht: alla 3000eurose ruutmeetriga arendust saab pakkuda küll
Kui maakler pakub teenuseid läbi ettevõtte, mis pole käibemaksukohustuslane, saab ta kliendile suurematest konkurentidest ligi veerandi võrra soodsama hinna teha.
Maaklerid vingerdavad käibemaksu eest. Konkurent: see ajab lihtsalt närvi
Haapsalu linnapea Urmas Sukles möönab, et võib-olla on demokraatia toimimise mõttes võimu vahetumine tõesti hea, aga juhtimise mõttes kindlasti mitte.
25 aastat linnapea ja kohalik ärimees: tahaks üksi valitseda
Teflonmehed: valimislugude sari
Kolmkümmend aastat autoäriga tegelenud Jaanus Tensingu ettevõtte Docs Nordicu mahud on aastaga kukkunud kolm korda. Küll aga jääb ettevõtja optimistlikuks, sest majandus käib ju ikka lainetena.
Välismaalt ostetud autode turg kuivas kokku. “Müüme maru vaevaliselt”
Kuigi Väike-Maarja keskväljakul maadleja Georg Lurichi kuju ees käivad tuulikuvastased iga nädal plakatitega meelt avaldamas, võtab vallavanem Indrek Kesküla seda stoilise rahuga.
Stoilise rahuga keset tuulikusõda: kui rahvas tahab laimajaid võimule, siis see on nende õigus
Teflonmehed: valimislugude sari
Eestis pole odav moodulmaju toota, hind on pea sama mis Soomes ja Rootsis, tõdes Hilandero Houses OÜ juhatuse liige Sander Maripuu.
Moodulmaju tootev perefirma läks pankrotti. “Hinnad on nii hullult tõusnud”
Eesti üks tuntumaid kaitsetööstuseidi Milrem saadab Ukrainasse üle 150 mehitamata maismaasõiduki THeMIS Hollandi toel.
Milrem tõmbab kulusid kokku. “Tavapärane samm pärast väga kiiret kasvu”
Tartus asuvasse autokollektsiooni on jõudnud lisaks Ameerika sõidukitele ka suur hulk nõukogude ajastu liiklusvahendeid.
Rikaste TOPi ettevõtja maksab automaksu 130 000 eurot
Vilniuse börs meelitab kõrge dividenditootlusega. Pensionireformist vabanev raha võib ka aktsiate hinnad kännu tagant liikuma lükata.
Suur aktsiate võrdlus: mida võtta Balti börsilt Leedu pensionireformi eel

Podcastid

Luubi all: reklaamifirmade rahaasjad võiksid rohkem valgust saada
Luubi all
Luubi all: reklaamifirmade rahaasjad võiksid rohkem valgust saada
00:00
Veerand miljonit võlakirjadega korstnasse kirjutanud Dolgatsjov. „Üks nõu on mul anda küll“
Äripäeva fookuses
Veerand miljonit võlakirjadega korstnasse kirjutanud Dolgatsjov. „Üks nõu on mul anda küll“
00:00
Rain Rannu rahapsühholoogiast: aastatega tekib mingite hindade puhul musklimälu
Hommikuprogramm
Rain Rannu rahapsühholoogiast: aastatega tekib mingite hindade puhul musklimälu
Meelis Maasik ennustas AMD ja Nvidia tulevikku. "Eelviimases peatuses ei tasu peale hüpata"
Hommikuprogramm
Meelis Maasik ennustas AMD ja Nvidia tulevikku. "Eelviimases peatuses ei tasu peale hüpata"
Investor Toomase otsesaates läks aktsiate ostmiseks
Investor Toomase tund
Investor Toomase otsesaates läks aktsiate ostmiseks
SEB ekspert: noortel puudub praegu kodu ostmiseks vajalik investeering
Hommikuprogramm
SEB ekspert: noortel puudub praegu kodu ostmiseks vajalik investeering
16.10.2025 Argumenteerimine juhtimises
Äripäeva Akadeemia
Argumenteerimine juhtimises
8 akadeemilist tundi
16.10.2025 SEO koolitus
IT Koolitus
SEO koolitus
6 akadeemilist tundi
17.10.2025 AI võimalused projektijuhtidele
IT Koolitus
AI võimalused projektijuhtidele
6 akadeemilist tundi
20.10.2025 Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
6 akadeemilist tundi
23.10.2025 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi
27.10-30.10.2025 AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
IT Koolitus
AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
32 akadeemilist tundi
Tipptegijate kool 2025/2026
Äripäeva Akadeemia
Tipptegijate kool
18 päeva
29.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
03.11.2025 Ettevõtte finantsplaneerimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantsplaneerimine
8 akadeemilist tundi
04.-06.11.2025 Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
IT Koolitus
Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
12 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 09.10.25, 16:40
Suurettevõtja Oleg Gross on Reformierakonnas ülimalt pettunud: ma lihtsalt ei tunne teda ära
2
Uudised
  • 09.10.25, 06:00
Suurfirma kaotas küberrünnakus jälle miljoneid. „Häkkimine on äriprojekt“
3
Uudised
  • 08.10.25, 10:27
Moodulmaju tootev perefirma läks pankrotti. “Hinnad on nii hullult tõusnud”
4
Uudised
  • 09.10.25, 14:00
8 euroga šokolaaditahvlit müüv Kalev: varsti vaatame hinnad üle
Lisatud analüütikute prognoosid
5
Juhtkiri
  • 09.10.25, 09:14
Ryanair tahab Tallinnas bussirajal sõita
6
Saated
  • 09.10.25, 09:00
Veerand miljonit võlakirjadega korstnasse kirjutanud Dolgatsjov. „Üks nõu on mul anda küll“

Viimased uudised

Uudised
  • 10.10.25, 12:33
Soomlased hakkavad Trumpile miljardite eest jäälõhkujaid ehitama
Uudised
  • 10.10.25, 12:12
Trump tahab keelata Hiina lennufirmadel üle Venemaa lendamise
Saated
  • 10.10.25, 11:08
Eesti Pank hoiatab ärikinnisvaras kuhjuvate riskide eest
  • ST
Sisuturundus
  • 10.10.25, 11:04
Perekliinik: IT-juhtimise teenus aitas meil kulusid kokku hoida
Arvamused
  • 10.10.25, 11:00
Janek Mäggi: Haapsalu vajab töökohti ja raha, mida saab tuua rongiga
Saated
  • 10.10.25, 09:39
Aiatehnika müüja jätkab konkurendi elutööd. “Eelmine omanik saab pensionipõlve nautima hakata”
Börsiuudised
  • 10.10.25, 09:09
LHV endised juhid müüsid aktsiaid
Börsiuudised
  • 10.10.25, 08:24
Ekspress Grupp kasvatas kolmandas kvartalis tellimuste mahtu
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025