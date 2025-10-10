Tagasi ST 10.10.25, 11:04 Perekliinik: IT-juhtimise teenus aitas meil kulusid kokku hoida Ettevõtte kasvades kasvavad ka IT-vajadused, mistõttu ühe inimese või juhi enda kompetentsist ei pruugi enam piisata. Millal on kasulik majasisese tiimi suurendamise asemel osta IT-juhtimise teenust hoopis sisse?

Foto: Unsplash

Digitaliseerimine on muutnud IT-juhi rolli ettevõttes järjest olulisemaks. Kui varasemalt said paljud ettevõtted ja organisatsioonid hakkama iseseisvalt või ühe palgalise töötajaga, siis järjest suurem hulk riiklikke nõudeid ettevõtte IT-le tähendab, et tuleb leida uusi lahendusi, kuidas ajaga sammu pidada.

Sellises olukorras oli ka Perekliinik OÜ, mis 2022. aastast alanud jõudsa kasvu tulemusel on tänaseks avanud juba kolm perearstikeskust.

“Algusaegadel tulime toime väikesemahulise sisseostetud teenusega – väike IT-ettevõte osutas meile vajalikke tehnilisi teenuseid. Kui ärimaht suurenes ja lisandusid uued tegevuskohad, saime üsna kiiresti aru, et vajame enda IT-spetsialisti, kes haldaks kogu meie IT-valdkonda – alates seadmetest kuni tarkvaralahendusteni – ning oleks tööajal kättesaadav töötajatele, kui seadmed ei tööta või programmid tõrguvad. Nii palkasimegi endale IT-teadmistega spetsialisti,“ räägib Perekliiniku tegevjuht Marge Iidel.

Aja jooksul lisandusid esmatasandil terviseteenuste osutajatele uued Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) poolt antud andmekaitse- ja muud IT-nõuded, mille täitmine osutus Iideli sõnul keerukamaks algselt arvatust, tuli leida parem lahendus. Kuna Telia osutas neile teisigi teenuseid kõnekeskusest kuni seadmete rendini, pöördutigi abi saamiseks esmalt sinna.

Perekliiniku tegevjuht Marge Iidel

Foto: Katrin Elias

“Telial oli olemas toimiv IT-juhtimise teenus , millel oli ka varasem kogemus esmatasandi tervishoiusektoris,” räägib Iidel, mis sai koostöö sõlmimisel otsustavaks.

Kui perearstikeskuse töötajad pelgasid, et majaväline teenuseosutaja toob kaasa palju segadust, osutus hirm asjatuks, sest koostöö alguses lepiti töökorraldus kokku: kuidas probleeme lahendatakse, kelle poole pöördutakse ja kuidas toimub igapäevane suhtlus.

“Saime kiiresti ülevaate olukorrast ja abi mitme projekti, sealhulgas RIA-ga seotud tegevuste elluviimisel,” räägib Iidel, et on ka ise tänu Telia IT juhile saanud IT alal mitu korda targemaks.

Kord majas ja kulud kontrolli all

Telia IT-juhi abiga on näiteks suudetud kulusid optimeerida ja leida senisest nutikamaid lahendusi. "Tervishoiusektoris on iga väiksemgi IT-probleem kriitiline – olgu see seotud seadmete töökindluse või andmekaitsega. Meie roll oli tagada, et kõik süsteemid toimiksid sujuvalt ja vastaksid kehtivatele nõuetele, et perearstikeskus saaks oma patsientidele rahulikult parimat teenust pakkuda," rääkis Telia IT teenuste juht Ruben Rahumägi.

“IT-juht vaatas üle kõik seni sisse ostetud teenused: mida me päriselt vajame, mida saab optimeerida, millest loobuda ja mida oleks hoopis juurde tarvis. Kuna minu isiklikud IT-teadmised pole kõige tugevamad, oli varem tehtud otsuseid, mis tagantjärele vaadates polnud ehk just kõige mõistlikumad. Tänu analüüsile õnnestus kulusid kokku hoida mitmeski kohas. Nüüd on meil selge ülevaade ja kord majas: teame täpselt, kust millist teenust ostame, kes mille eest vastutab ja kelle poole vajadusel pöörduda,” räägib Iidel. Samuti on ümber korraldatud mõni tööprotsess, näiteks printimise loogika, mis muudab igapäevase töö sujuvamaks ja tõhusamaks.

Esmatasandi tervishoiuteenuse osutamiseks enamiku vajalike haldusteenuste ostmist Telialt peab Iidel väga kasulikuks, sest nii ei pea probleemide tekkimisel suhtlema mitme erineva ettevõttega.

“Selline lähenemine säästab nii töötajate närvikulu kui ka väärtuslikku tööaega. Telia tunneb hästi meie ettevõtte eripärasid ja sagedasemaid tehnilisi muresid, mistõttu suudavad nad kiiresti reageerida ja abi pakkuda,” kinnitab Iidel.