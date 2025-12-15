10,5% tootlusega võlakirju turustava kinnisvarafirma juht: Vilniuse eluasemeturg pakub investoritele ainulaadset võimalust

Pärast pikemat viivitust on ostjad jälle turul, olles kaalunud, mida nad tegelikult vajavad. Intressid on muutunud prognoositavaks ning eluaseme taskukohasus on jõudnud pandeemiaeelsele tasemele – viimaste aastate parimale tasemele. Seetõttu tehakse ostuotsuseid kiiremini ja sihipärasemalt.

Meie müügitulemused tulenevad asjaolust, et arendame projekte seal, kus nõudlus on tõeline ja püsiv. Žirmūnai, Naujamiestys ja Viršuliškės on rajoonid, kus inimesed soovivad elada – tänu heale transpordile, arenenud infrastruktuurile ja juba väljakujunenud linnaelule.

Lisaks oleme loonud laia valiku erinevaid elukeskkondi, mis vastavad erinevate uusasunike vajadustele. Projekt MOODSŽirmūnais on suunatud peredele ja õnnelikule igapäevaelule; Naujamiestyses kerkiv OFF on mõeldud aktiivsetele linnaelanikele; ning kõrghooned Newton, mis asuvad ühel Vilniuse kõrgendikul, on mõeldud neile, kes hindavad suurepäraseid linnavaateid.

Leedu Panga andmetel kasvasid eluasemehinnad Leedus euroala kiireimas tempos. Kuidas seda selgitaksite?

Hea uudis on see, et praegu tõstavad Vilniuses hindu mitte emotsioonid, vaid majanduslik loogika. Linnas on pidev nõudlus, kuid pakkumine on liiga aeglane.

Loomuliku tasakaalu saavutamiseks tuleks pealinnas arendada oluliselt rohkem kinnisvaraprojekte, kui neid tegelikult rajatakse. Kuid lubade kooskõlastamise protsess on pikk, eriti linna ümberkujundamisel, mistõttu ei suuda pakkumine ostjate vajadusi piisavalt kiiresti rahuldada.

Kui ühelt poolt näeme sissetulekute stabiilset kasvu ja teiselt poolt piiratud arvu uusi kortereid, on hinnatõus vältimatu. Alates järgmisest aastast suurendab eluasemenõudlust ka väiksem esmane sissemakse ning osa elanike otsus kasutada II pensionisambasse kogutud vahendeid. Eriti suureneb nõudlus esimese eluaseme järele.

Mida peaksid investorid teadma projektidest, mille rahastamiseks emiteerite võlakirju?

Projekti OFF arendame Naujamiestyses 31 miljoni euro eest, muutes tervet linnaruumi. Peaaegu pooled esimese etapi korteritest on juba müüdud, mistõttu ostsime teise etapi tarbeks ka külgneva krundi, kuhu investeerime veel 17 miljonit eurot. OFFis ehitame lisaks tavapärastele korteritele ka lofte, mis pakuvad erilist huvi noortele ja investoritele.

Žirmūnais arendatav MOODS on Leedu esimene kinnisvaraprojekt, mille arhitektuurilised lahendused töötati välja koostöös Vilniuse ülikooli neuroteadlastega. Projekt on suunatud perekondadele, elukvaliteedile, tervisele ja laste arengule. See on tugeva ideelise selgrooga projekt – just selliseid hindavad meie ostjad. Oleme seal juba müünud 70% korteritest.