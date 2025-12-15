10,5% tootlusega võlakirju turustava kinnisvarafirma juht: Vilniuse eluasemeturg pakub investoritele ainulaadset võimalust

Kuni 18. detsembrini on investoritel veel võimalus osta KAITA Developmenti võlakirju, mis pakuvad kaheks aastaks 10,5% aastatootlust. KAITA Development on 8 aasta jooksul arendanud 26 kinnisvaraprojekti ning kuulub Leedu suurimate kinnisvaraarendajate hulka.
- KAITA Groupi juht ja partner Ugnius Latvius.
- Foto: KAITA Group
KAITA Group ehitab praegu Vilniuses ligi 700 uut korterit ning haldab riigi suurimat üüriportfelli. Kaasatavad vahendid suunatakse Naujamiestyses ja Žirmūnais arendatavatesse projektidesse.
Miks on pealinna turg sel aastal nii aktiivne? Sellest räägib KAITA Groupi juht ja partner Ugnius Latvius.
2025. aasta oli Vilniuse jaoks väga aktiivne. Mis võimaldas müügieesmärkide saavutamise juba enne aasta lõppu?
Turu aktiivsus on sel aastal pidevalt kasvanud, jõudes lõpuks sõjaeelsele tasemele – kuus müüakse stabiilselt 500 korterit. See tempo püsis aastaringselt, ilma järskude vapustuste või emotsionaalsete hüpeteta.
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Pärast pikemat viivitust on ostjad jälle turul, olles kaalunud, mida nad tegelikult vajavad. Intressid on muutunud prognoositavaks ning eluaseme taskukohasus on jõudnud pandeemiaeelsele tasemele – viimaste aastate parimale tasemele. Seetõttu tehakse ostuotsuseid kiiremini ja sihipärasemalt.
Meie müügitulemused tulenevad asjaolust, et arendame projekte seal, kus nõudlus on tõeline ja püsiv. Žirmūnai, Naujamiestys ja Viršuliškės on rajoonid, kus inimesed soovivad elada – tänu heale transpordile, arenenud infrastruktuurile ja juba väljakujunenud linnaelule.
Lisaks oleme loonud laia valiku erinevaid elukeskkondi, mis vastavad erinevate uusasunike vajadustele. Projekt MOODSŽirmūnais on suunatud peredele ja õnnelikule igapäevaelule; Naujamiestyses kerkiv OFF on mõeldud aktiivsetele linnaelanikele; ning kõrghooned Newton, mis asuvad ühel Vilniuse kõrgendikul, on mõeldud neile, kes hindavad suurepäraseid linnavaateid.
Leedu Panga andmetel kasvasid eluasemehinnad Leedus euroala kiireimas tempos. Kuidas seda selgitaksite?
Hea uudis on see, et praegu tõstavad Vilniuses hindu mitte emotsioonid, vaid majanduslik loogika. Linnas on pidev nõudlus, kuid pakkumine on liiga aeglane.
Loomuliku tasakaalu saavutamiseks tuleks pealinnas arendada oluliselt rohkem kinnisvaraprojekte, kui neid tegelikult rajatakse. Kuid lubade kooskõlastamise protsess on pikk, eriti linna ümberkujundamisel, mistõttu ei suuda pakkumine ostjate vajadusi piisavalt kiiresti rahuldada.
Kui ühelt poolt näeme sissetulekute stabiilset kasvu ja teiselt poolt piiratud arvu uusi kortereid, on hinnatõus vältimatu. Alates järgmisest aastast suurendab eluasemenõudlust ka väiksem esmane sissemakse ning osa elanike otsus kasutada II pensionisambasse kogutud vahendeid. Eriti suureneb nõudlus esimese eluaseme järele.
Mida peaksid investorid teadma projektidest, mille rahastamiseks emiteerite võlakirju?
Projekti OFF arendame Naujamiestyses 31 miljoni euro eest, muutes tervet linnaruumi. Peaaegu pooled esimese etapi korteritest on juba müüdud, mistõttu ostsime teise etapi tarbeks ka külgneva krundi, kuhu investeerime veel 17 miljonit eurot. OFFis ehitame lisaks tavapärastele korteritele ka lofte, mis pakuvad erilist huvi noortele ja investoritele.
Žirmūnais arendatav MOODS on Leedu esimene kinnisvaraprojekt, mille arhitektuurilised lahendused töötati välja koostöös Vilniuse ülikooli neuroteadlastega. Projekt on suunatud perekondadele, elukvaliteedile, tervisele ja laste arengule. See on tugeva ideelise selgrooga projekt – just selliseid hindavad meie ostjad. Oleme seal juba müünud 70% korteritest.
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Viršuliškėses kerkivad kõrged tornmajad NEWTON näitavad, et Vilniuse elanikud soovivad tõepoolest elada kõrgemal. Esimese torni korterid olid praktiliselt välja müüdud juba enne ehitustööde lõppu, mistõttu alustasime teise maja müügiga varem, kui algselt plaanitud.
Teie arengusse panustavad ka institutsionaalsed investorid. Mida see turu küpsuse kohta näitab?
Institutsionaalsed investorid tulevad eluasemesektorisse, kui näevad selget tulustruktuuri ja arendaja distsipliini.
Fakt, et meie projektidesse on investeerinud nii Hanner kui ka Areus Group, näitab, et suudame pakkuda jätkusuutlikke tulemusi. Sellised investorid ei osale projektides, millel puudub strateegiline järjepidevus.
Koostöös Hanneriga arendame projekte ka Prahas ja Londonis. Käesoleva aasta juulis emiteeritud Youstoni projekti võlakirjad äratasid neli korda suuremat huvi kui planeeritud. See näitab, et investorid otsivad professionaalselt juhitud, loogilisi elamukinnisvara projekte.
Emissiooni korraldab Orion Securities, kellel on ulatuslik kogemus erineva profiiliga investoritega töötamisel.
Kas teie hinnangul on võlakirjad praegu investori jaoks atraktiivne instrument?
Võlakirjad võimaldavad osaleda kindlapiirilistes ja ajaliselt selgetes projektides. Leedu elamukinnisvara arendusperiood on lühike ning tulemus – korterite müük – prognoositav.
See tähendab investorile väiksemat ebakindlust. Emissioon on tagatud pandiga – panditud on projekte haldavate ettevõtete aktsiad ja nõuded summas 2,3 miljonit eurot. Samuti järgime rangeid finantsnäitajaid, et riske oleks võimalik selgelt kontrollida.
Korterite nõudlus Vilniuses on praegu suur ja kasvav, kuid pakkumist piiravad endiselt objektiivsed tegurid. Seetõttu on täna arendatavatel projektidel väga selge realiseerimisperspektiiv. Investor saab selles tsüklis osaleda ajal, mil turg on ratsionaalne, stabiilne ja prognoositav.
Milline on emissiooni struktuur ja investeerimistingimused?
Kokku plaanime kaasata kuni 4,5 miljonit eurot. Investeerida saavad nii eraisikud kui ka ettevõtted ning taotlused esitatakse pankade ja finantsvahendajate kaudu. Minimaalne investeering on 1000 eurot. Intressi maksame iga kuue kuu tagant.
Kuidas investeerida?
Kui teil ei ole investeerimisteenuste lepingut Eesti finantsvahendajaga (nt LHV, Swedbank, SEB), saatke oma kontaktandmed SIIT
või kirjutage aadressil [email protected]
ning Orion Securities konsultant võtab teiega ühendust.
* Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast KAITA Living UAB võlakirjade pakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks. Iga investor peab investeerimisotsuse tegema ainult teabe põhjal, mis sisaldub prospektis ja võlakirja tingimustes ning vajadusel konsulteerima asjatundjaga. Käesolevat teadet ei ole ükski järelevalveasutus kinnitanud ja tegemist ei ole prospektiga.
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