Tagasi ST Lõpp kaardiandmete trükkimisele: Click to Pay laienes SEB klientidele ja kaupmeestele Sellest sügisest saavad SEB pangakaardi kasutajad teha veebis oste Click to Pay abil. See on aina levinum Mastercardi lahendus, millega saab maksta kaardiandmeid käsitsi sisestamata.

Click to Pay eesmärk on muuta internetis maksmine lihtsamaks ja vähendada vajadust andmete sisestamise, paroolide meeldejätmise ning pikkade maksevormide täitmise järele. Lahendus põhineb rahvusvahelistel standarditel ning seda saavad kasutada nii Mastercardi kui ka VISA kaardi omanikud. Maksmisel tuvastab süsteem korduvkasutajaid ja kaitseb tehinguid krüpteerimise abil.

SEB strateegia ja kliendi väärtuspakkumise juht Riho Treumuth märkis, et veebis ostmise populaarsus kasvab järjepidevalt. „Ainuüksi Eestis kasvasid tänavu esimese kümne kuuga maksekaartidega tehtud veebiostude maht 14 protsenti. Click to Pay muudab selle veel turvalisemaks, sest põhineb tööstusstandarditel, mis tagavad tugeva andmekaitse. Seejuures ei muutu maksmine keerulisemaks, vaid pigem mugavamaks,“ ütles ta.

Treumuth rõhutab lahendusega kaasnevat turvalisuse kasvu. „Igasugune kaardiandmete käsitsi sisestamine suurendab paratamatult pettuste riski. Seepärast ongi Click to Pay suur samm veelgi turvalisemate maksete suunas,“ lisas ta.