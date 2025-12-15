Lõpp kaardiandmete trükkimisele: Click to Pay laienes SEB klientidele ja kaupmeestele

Sellest sügisest saavad SEB pangakaardi kasutajad teha veebis oste Click to Pay abil. See on aina levinum Mastercardi lahendus, millega saab maksta kaardiandmeid käsitsi sisestamata.
- SEB strateegia ja kliendi väärtuspakkumise juht Riho Treumuth .
- Foto: SEB Pank
Click to Pay eesmärk on muuta internetis maksmine lihtsamaks ja vähendada vajadust andmete sisestamise, paroolide meeldejätmise ning pikkade maksevormide täitmise järele. Lahendus põhineb rahvusvahelistel standarditel ning seda saavad kasutada nii Mastercardi kui ka VISA kaardi omanikud. Maksmisel tuvastab süsteem korduvkasutajaid ja kaitseb tehinguid krüpteerimise abil.
SEB strateegia ja kliendi väärtuspakkumise juht Riho Treumuth märkis, et veebis ostmise populaarsus kasvab järjepidevalt. „Ainuüksi Eestis kasvasid tänavu esimese kümne kuuga maksekaartidega tehtud veebiostude maht 14 protsenti. Click to Pay muudab selle veel turvalisemaks, sest põhineb tööstusstandarditel, mis tagavad tugeva andmekaitse. Seejuures ei muutu maksmine keerulisemaks, vaid pigem mugavamaks,“ ütles ta.
Treumuth rõhutab lahendusega kaasnevat turvalisuse kasvu. „Igasugune kaardiandmete käsitsi sisestamine suurendab paratamatult pettuste riski. Seepärast ongi Click to Pay suur samm veelgi turvalisemate maksete suunas,“ lisas ta.
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Turvalisust lisabki see, et kliendid saavad salvestada oma makseandmed ühte kohta ja tasuda oma registreeritud SEB kaardiga kõikjal, kus on nähtav Click to Pay ikoon.
Kuidas teenust kasutada?
Click to Pay kasutamiseks tuleb luua profiil, millele lisatakse maksekaart. Seda saab teha kas SEB mobiiliäpis või ostu sooritamise käigus kaupmehe veebilehel. Pärast profiili loomist saab teenust kasutada erinevates seadmetes ja veebilehitsejates kõikide kaupmeeste juures, kelle makselehel on Click to Pay ikoon. Teenus on tasuta.
Lahendus ka kaupmeestele ja äriklientidele
Lisaks tarbijatele saavad Click to Payd kasutada ka SEB e-kaubanduse partnerid. Ühena esimesena Eestis on SEB koostöös Mastercardiga toonud teenuse turule ka kaupmeestele, kes soovivad pakkuda klientidele võimalust maksta kaardiandmeid sisestamata. Tehing kinnitatakse telefoninumbri või e-posti aadressi abil ning nutiseadmes tehtava kinnitusega.
Kaupmehed, kes soovivad Click to Payd pakkuda, leiavad lisainfot SIIT
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