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Sun Investment Groupi tegevjuht: miks suured investorid otsustavad Poolas päikeseenergia parke rahastada

Esmapilgul võib tunduda, et investeeringud päikeseenergiasse on peamiselt mainekujunduslik žest rohelise agenda kontekstis. Kuid Sun Investment Groupi (SIG), piirkonna juhtiva taastuvenergia projektide arendaja ja praegu 10-protsendilise tootlusega võlakirju emiteeriva ettevõtte asutaja Deividas Varabauskase sõnul räägib suurte Euroopa investorite käitumine hoopis teist juttu.
Sun Investment Groupi (SIG) asutaja Deividas Varabauskas.
  • Sun Investment Groupi (SIG) asutaja Deividas Varabauskas.
  • Foto: Elvis Zaldaris
Pankade ja institutsionaalsete võlakirjainvestorite kapital liigub Poola rohelise energia sektorisse energiasuundumuste, regulatiivse keskkonna ja turu enda ulatuse poolt ajendatud järjepideva ja pikaajalise majandusloogika tõttu.
Suurte fondide ja pankade usaldus Poola turu suhtes ei põhine isegi mitte selle kasvutempol, vaid asjaolul, et riigil pole taastuvenergiale sisuliselt alternatiivi. Rohkem kui pool Poola elektrist toodetakse endiselt kivisöest, kuid kivisöemajandus on Euroopa Liidus muutunud struktuuriliselt jätkusuutmatuks. Süsinikukvootide hinnad, karmistuvad eeskirjad ja soojuselektrijaamade vananev taristu tähendavad, et fossiilkütustel põhinevate uute tootmisvõimsuste loomine muutub üha kallimaks ja poliitiliselt vähem vastuvõetavaks.
Neil muutustel on oma dünaamika. Nagu kõikidel Euroopa turgudel, mõjutab ka siin päikeseenergia jaamade arvu kasv hindu, mistõttu arendajad liiguvad loomulikult keerulisemate lahenduste poole, nagu energia salvestamise süsteemid (BESS), hübriidpargid, kus päikeseenergia on kombineeritud tuuleenergiaga, ja keerulisema struktuuriga elektriostulepingud. Päikeseenergia on endiselt kiireim viis vanade tootmisvõimsuste asendamiseks ja tänapäeval määrab selle atraktiivsuse investorite jaoks ka see, kuidas projektid on integreeritud laiemasse süsteemiloogikasse, ütleb Varabauskas. Tema sõnul mõjutab Lääne-Euroopa suurte investorite ja pankade huvi ka Poola positsioon Euroopa päikeseenergia turgude kaardil.
Enamik Lääne-Euroopa suuri turge on jõudnud juba küpsuse faasi, kus elektrijaamade tihedus moonutab hindu ja tootlust surutakse süstemaatiliselt allapoole. Poola on täna veel teises faasis. See turg on juba piisavalt suur, et olla institutsionaalsele kapitalile ja projektirahastajatele atraktiivne, kuid pole veel ületanud künnist, kus projektide marginaalid ja tulude stabiilsus muutuvad minimaalseks. See ei tähenda aga, et turg võimaldaks mis tahes päikeseenergiaprojekti pimesi arendada. Vastupidi, rahastajad vaatavad väga tähelepanelikult projektide tulusid tootvaid instrumente: riiklikke elektrienergia enampakkumisi, pikaajalisi elektrienergia ostulepinguid ja nende tingimusi, samuti projektide tehnoloogilist struktuuri, ütleb Varabauskas.
Varabauskase sõnul on selgelt prognoositavad ja lepinguga tagatud rahavood üks olulisemaid kriteeriume, mis määravad ära võlakapitaliga rahastamise atraktiivsuse.
Asjaolu, et Poola päikeseenergia pargid tegutsevad reaalse ja tugeva majanduse tingimustes, kus on selge ja jätkusuutlik elektrinõudlus, on endiselt suur eelis. Riigi tööstusbaas, AI-revolutsioon, rahvaarv, kliimamuutus ja elektritarbimise struktuur tagavad, et päikeseenergia ei ole siin ületootmises, mis vajaks kunstlikke stiimuleid. Investorid hindavad tänapäeval kõige rohkem projekte, millel on jätkusuutlikud, lepinguga tagatud rahavood. SIG projektid kuuluvadki sellesse kategooriasse. Meil on juba sõlmitud pikaajalised elektrienergia ostulepingud, mis võimaldavad meil atraktiivsete tingimustega rahastust struktureerida ja projekti stabiilsuse tagada, ütleb ekspert.
Need tegurid selgitavad SIG otsust laiendada aktiivselt oma tegevust Poola turul, arvestades nii selle turu ulatust kui ka vältimatut energiamuutust, samuti asjaolu, et tänapäeval määrab investorite jaoks atraktiivsuse professionaalselt juhitud projektimudel, kus võtmerolli mängivad BESS-lahendused, hübriidne arenguloogika ja konkurentsivõimelised elektrienergia ostulepingud.

10-protsendilise tootlusega lühiajalise võlakirja emiteerimine

Suurinvestorite huvi Poola turu vastu kinnitab ka SIG tegevuse ulatus. Kontserni ehitusettevõte Eternia Solar alustab tööd oma senise portfelli suurima projektiga, 120 MW päikeseenergia pargiga.
Rahvusvahelised investorid Berenberg (Saksamaa) ja Amiral Gestion (Prantsusmaa), kes haldavad üle 40 miljardi euro väärtuses klientide varasid, on juba heaks kiitnud pikaajalise projektiettevõtte rahastamise, mis on mõeldud spetsiaalselt selle pargi ehitustööde rahastamiseks. Nimetatud mudelis tegutseb SIG projekti omaniku ja arendajana ning ehitustöid teostab sama kontserni ettevõte Eternia Solar.
Eternia Solar saab tulu vastavalt valminud töö mahule, järgides vahe-eesmärkidel põhinevat makseskeemi, mille kohaselt rahalised vahendid eraldatakse pärast konkreetsete ehitusetappide lõpetamist.
Selleks, et tagada sujuv rahavoogude haldamine kuni pangalaenu väljamaksmiseni, emiteerib ettevõte Balti riikides kuni 3 miljoni euro suuruse ja 10-protsendilise tootlusega lühiajalise võlakirja, mis on saadaval kuni 19. detsembrini. See on esimene etapp kuni 8 miljoni euro suuruses võlakirjade programmis.

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Lisateavet emissiooni kohta leiad SIIT
Pakkumise korraldab ja viib ellu investeerimisteenuste ettevõte Orion Securities.

Paindlik tulustruktuur

SIG asutaja ja tegevjuhi sõnul on oluline ka see, et tänane Poola turg võimaldab arendajatel tulusid paindlikult struktureerida, mis on oluline aspekt nii suurte projektirahastajate kui ostjate jaoks. Lisaks riiklikele enampakkumistele, mis tagavad pikaajalise hinnastabiilsuse, laieneb kiiresti ka ettevõtete ja elektrienergia tarnijatega sõlmitavate otselepingute turg.
Tööstusettevõtted, logistikakeskused ja suured energiatarbijad valivad üha sagedamini pikaajalised elektrienergia tarnelepinguid päikeseenergia parkide operaatoritega. See tähendab, et investor saab kombineerida garanteeritud tulud heade turuvõimalustega ja seeläbi riske tasakaalustada. Selline mudel võib olla atraktiivsem kui üksik tsentraliseeritud toetuskava.
Poola olukord erineb märgatavalt Leedust ja teistest Balti turgudest, kus on raskem suurte tarbijatega atraktiivsete hindadega pikaajalisi lepinguid sõlmida, ütleb Varabauskas.
Rohkem kui pool Poolas võlakirjade emiteerimise kaudu rahastatud SIG projekti tulevastest tuludest päikeseenergia pargi esimese 15 tegevusaasta jooksul on tagatud pikaajaliste elektrienergia müügilepingute ja riiklike toetussüsteemidega.
Viimastel aastatel on Poola päikeseenergiaprojekte järjepidevalt rahastanud või neisse investeerinud Saksa pangad, Prantsuse fondid, Euroopa Investeerimispank ning Skandinaavia ja Balti riikide institutsionaalsed investorid. “Iga selline tehing läbib range finants-, tehnilise ja õigusliku kontrolli,” ütleb Varabauskas.
  • Päikesepark Poolas
  • Foto: Sun Investment Group

Üks piirkonna liidreid

Sun Investment Group on üks Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonna juhtivaid päikeseenergiaprojektide arendajaid. Kontsern tegutseb vertikaalselt integreeritud mudeli alusel, mis ulatub alates maa ettevalmistamisest ja lubade taotlemisest kuni ehituse, käitamise ja tehnilise hoolduseni. Oma tegevusaja jooksul on SIG arendanud üle 200 MW töötavaid päikeseenergiajaamu ja arendab praegu üle 3 GW projektiportfelli erinevates Euroopa riikides, sealhulgas Poolas, Leedus ja Itaalias. Sellest portfellist on 300 MW praegu ehitusplaneerimise, seadmete hankimise või ehitustööde faasis.
Orion Securities soovitab enne investeerimisotsuse tegemist konsulteerida oma finantsnõustajaga ning hinnata kõiki väärtpaberitega (võlakirjadega) seotud riske ja/või muid olulisi asjaolusid.
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  • 21.09.26, 13:29
Ilus kontor ei pruugi olla sugugi hea töökeskkond, kuid milline siis on?
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