Sun Investment Groupi tegevjuht: miks suured investorid otsustavad Poolas päikeseenergia parke rahastada

Enamik Lääne-Euroopa suuri turge on jõudnud juba küpsuse faasi, kus elektrijaamade tihedus moonutab hindu ja tootlust surutakse süstemaatiliselt allapoole. Poola on täna veel teises faasis. See turg on juba piisavalt suur, et olla institutsionaalsele kapitalile ja projektirahastajatele atraktiivne, kuid pole veel ületanud künnist, kus projektide marginaalid ja tulude stabiilsus muutuvad minimaalseks. See ei tähenda aga, et turg võimaldaks mis tahes päikeseenergiaprojekti pimesi arendada. Vastupidi, rahastajad vaatavad väga tähelepanelikult projektide tulusid tootvaid instrumente: riiklikke elektrienergia enampakkumisi, pikaajalisi elektrienergia ostulepinguid ja nende tingimusi, samuti projektide tehnoloogilist struktuuri, ütleb Varabauskas.

Varabauskase sõnul on selgelt prognoositavad ja lepinguga tagatud rahavood üks olulisemaid kriteeriume, mis määravad ära võlakapitaliga rahastamise atraktiivsuse.

Asjaolu, et Poola päikeseenergia pargid tegutsevad reaalse ja tugeva majanduse tingimustes, kus on selge ja jätkusuutlik elektrinõudlus, on endiselt suur eelis. Riigi tööstusbaas, AI-revolutsioon, rahvaarv, kliimamuutus ja elektritarbimise struktuur tagavad, et päikeseenergia ei ole siin ületootmises, mis vajaks kunstlikke stiimuleid. Investorid hindavad tänapäeval kõige rohkem projekte, millel on jätkusuutlikud, lepinguga tagatud rahavood. SIG projektid kuuluvadki sellesse kategooriasse. Meil on juba sõlmitud pikaajalised elektrienergia ostulepingud, mis võimaldavad meil atraktiivsete tingimustega rahastust struktureerida ja projekti stabiilsuse tagada, ütleb ekspert.

Need tegurid selgitavad SIG otsust laiendada aktiivselt oma tegevust Poola turul, arvestades nii selle turu ulatust kui ka vältimatut energiamuutust, samuti asjaolu, et tänapäeval määrab investorite jaoks atraktiivsuse professionaalselt juhitud projektimudel, kus võtmerolli mängivad BESS-lahendused, hübriidne arenguloogika ja konkurentsivõimelised elektrienergia ostulepingud.

10-protsendilise tootlusega lühiajalise võlakirja emiteerimine

Suurinvestorite huvi Poola turu vastu kinnitab ka SIG tegevuse ulatus. Kontserni ehitusettevõte Eternia Solar alustab tööd oma senise portfelli suurima projektiga, 120 MW päikeseenergia pargiga.

Rahvusvahelised investorid Berenberg (Saksamaa) ja Amiral Gestion (Prantsusmaa), kes haldavad üle 40 miljardi euro väärtuses klientide varasid, on juba heaks kiitnud pikaajalise projektiettevõtte rahastamise, mis on mõeldud spetsiaalselt selle pargi ehitustööde rahastamiseks. Nimetatud mudelis tegutseb SIG projekti omaniku ja arendajana ning ehitustöid teostab sama kontserni ettevõte Eternia Solar.

Eternia Solar saab tulu vastavalt valminud töö mahule, järgides vahe-eesmärkidel põhinevat makseskeemi, mille kohaselt rahalised vahendid eraldatakse pärast konkreetsete ehitusetappide lõpetamist.

Selleks, et tagada sujuv rahavoogude haldamine kuni pangalaenu väljamaksmiseni, emiteerib ettevõte Balti riikides kuni 3 miljoni euro suuruse ja 10-protsendilise tootlusega lühiajalise võlakirja, mis on saadaval kuni 19. detsembrini. See on esimene etapp kuni 8 miljoni euro suuruses võlakirjade programmis.