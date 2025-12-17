Üha enam ettevõtteid panevad punkti autopargi omamisele. Miks?
Sõidukite täisteenusrent pole mugavusteenus, vaid strateegiline juhtimisotsus. Kiiresti kasvavad ettevõtted, muutuv maksukeskkond ning tehnoloogiline areng sunnivad juhte üha sagedamini küsima, kas autopargi omamine on mõistlik.
Mobire Eesti AS nõukogu esimees Andrus Valma ja maajuht Marek Kurs
Foto: Kolde Photograpy
Äripäeva raadios külalisteks olnud Mobire Eesti juhatuse esimees Marek Kurs ja Verstoni juhatuse esimees Jarmo Liiver rääkisid, kuidas omavaheline koostöö on kujunenud heaks näiteks sellest, et autopargi haldamine võib muutuda strateegiliseks eeliseks, mitte tüütuks koormaks.
Kiire kasv pani senise autopargimudeli proovile
Verstoni otsus loobuda autopargi omamisest ei sündinud üleöö. Ettevõtte kiire areng ja Eesti Teedevalitsuse (TDAS) soetamine tõid kaasa olukorra, kus autopark kasvas lühikese ajaga pea kolmekordseks. Tänaseks kuulub Verstoni kasutusse ligikaudu 250 sõiduautot ning lisaks 100–150 ühikut raskemat tehnikat.
Nii suure mahu juures muutus senine ise haldamise mudel ebaefektiivseks. Kaalumisel oli kas palgata juurde inimesi, kes tegeleksid igapäevaselt autopargi haldamisega, või leida süsteemsem ja skaleeritav lahendus. “Autopargi selge haldamine tähendanuks ühe kuni nelja täiskohaga töötaja lisandumist. Need oleksid inimesed, kes tegeleksid asendusautode leidmise, hoolduste, rehvide, kindlustuste, avariide ja finantseerimisküsimustega,” rääkis Liiver.
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Ja automured ei puuduta üksnes haldust. Tihti on lõppkasutajaks hoopis projektijuht, kelle tööaeg peaks kuluma objektide ja meeskondade juhtimisele, mitte sellele, kas ta sõidukitel on õiged rehvid all või kus asub mure tekkides lähim remonditöökoda.
Täisteenusrent tõi halduskoormuse vähenemise
Mobire väitel on autopargi haldamise juures üks suurimaid varjatud kulusid aeg. Marek Kursi sõnul liigub ühe sõiduki kohta viie aasta jooksul keskmiselt 250–300 arvet. “Iga auto puhul tuleb jälgida ja uuendada kindlustuspoliise, mis lõppevad eri aegadel, ning lahendada jooksvaid küsimusi. Kui autosid on sadu, muutub see märkimisväärseks ajakuluks,” ütleb ta.
Täisteenusrent koondab kogu selle keerukuse ühe kuumakse alla. Ettevõte hangib sellega mitte ainult auto, vaid ka rahu ja selguse – vastutuse hoolduste, rehvide, kindlustuste, kahjujuhtumite ja asendusautode eest võtab enda kanda teenusepakkuja.
Finantsiline paindlikkus ja kulude läbipaistvus
Verstoni ja Mobire koostöö algas autopargi refinantseerimisega. Mobire ostis üle Verstoni olemasoleva masinapargi, hinnates sõidukid ning vabastades ettevõtte kapitali, mis oli sõidukite all kinni. See võimaldas suunata raha ettevõtte põhitegevusse ja kasvu – olgu selleks investeeringud taristusse või käibevahenditesse. Omakapital on ettevõttes üks kallimaid ressursse ning täisteenusrent aitab seda efektiivsemalt kasutada.
Täisteenusrendi üks suurimaid eeliseid on ka kulude täielik läbipaistvus. Kuumakse on rendiperioodi jooksul fikseeritud ning katab kõik kulud peale kütuse, autopesu ja klaasipesuvedeliku. Olukorras, kus enamik sisendeid on indekseeritud ja hinnad muutuvad, pakub see ettevõttele väga vajalikku kulude prognoositavust ning seda sageli isegi viieks aastaks ette.
Täisteenusrendi üks suurimaid eeliseid on ka kulude täielik läbipaistvus. Kuumakse on rendiperioodi jooksul fikseeritud ning katab kõik kulud peale kütuse, autopesu ja klaasipesuvedeliku.
Marek Kurs, Mobire Eesti tegevjuht
Täisteenusrent on kallis? See on müüt!
Levinud arvamus, et täisteenusrent on kallis mugavusteenus, ei pea praktikas paika. Mobire hangib igal aastal üle 1000 uue auto ning enam kui 5000 rehvi, ostes need hulgihindadega. Need eelised kanduvad edasi ka kliendile.
Ka Verstoni tehtud arvutused näitasid, et finantseerimise mõttes jääb rendihind samasse suurusjärku sõiduki omamise kuluga. Erinevus seisneb selles, et kõik lisanduvad hüved – ajavõit, riskide maandamine ja paindlikkus – lisanduvad sellele veel juurde.
Sageli loodetakse auto lõpus maha müües teenida kasumit, kuid Marek Kursi sõnul on see pigem illusioon. Tegemist on kas juba tagasi makstud rahaga või liiga optimistliku ootusega turuolukorra suhtes. Viie aasta pärast ei tea keegi täpselt, milline olukord järelturul valitseb. Rendifirma, kelle igapäevane töö on sõidukite müük ja väärtuse juhtimine, suudab neid riske paremini hallata.
Täisteenusrent annab ettevõttele võimaluse reageerida kiiresti muutuvatele vajadustele. Lühiajalised rendid praktikantidele või ajutistele projektidele, autopargi noorena hoidmine ning võimalus teha kiireid tehnoloogilisi pöördeid on olulised eelised võrreldes viieaastaste siduvate liisingulepingutega.
Just rendimudel võimaldab vajaduse korral vahetada sõidukiparki ilma, et peaks ootama lepingu lõppu, olgu põhjuseks kas vajaduste muutumine ja uued keskkonnanõuded või tehnoloogiline areng.
Noorem põlvkond näeb autot eelkõige funktsionaalse tarbeesemena, mitte staatuse sümbolina. Sama mõtteviis kandub üle ka ettevõtlusesse – oluline ei ole omamine, vaid toimiv ja kulutõhus lahendus.
Marek Kurs, Mobire Eesti tegevjuht
Automaks ja elektrifitseerimine kui suunamudijad
Automaks mõjutab otseselt ka rendihindu, nii registreerimis- kui aastamaksu kaudu. See on suunanud ettevõtteid eelistama keskkonnasäästlikumaid sõidukeid. Näiteks pistikhübriidide maksukoormus on kordades väiksem kui bensiini- või diiselautodel ning see kajastub ka kuumakses.
Statistika näitab, et hübriidautode registreerimine on kasvanud märkimisväärselt, elektriautode osakaal aga alles tasapisi suureneb. Verstoni autopargis on hübriid- ja elektriautosid juba ligi 50, mis peegeldab nii kulutõhusust kui ka teadlikumat suhtumist keskkonnamõjudesse.
Täisteenusrent aitab maandada ka regulatiivseid riske. Kui maksukeskkond peaks muutuma, jääb rendimudeliga ettevõttele paindlikkus autoparki ümber kujundada, ilma et varasemad suured investeeringud muutuksid kaotuseks.
Mobire roll ei piirdu pelgalt autorendi pakkumisega. Ettevõte aitab klientidel elektrifitseerimisele üle minna, kaardistades töö iseloomu, leides sobivad mudelid ning pakkudes võimalust sõidukeid pikemalt katsetada ka talveperioodil, mil tegelikud kasutustingimused ja sobivusele vastavused kõige paremini välja tulevad.
Omamismudel kaob, auto pole enam staatuse sümbol
Marek Kursi hinnangul on tänaseks omamismudel hääbumas. Noorem põlvkond näeb autot eelkõige funktsionaalse tarbeesemena, mitte staatuse sümbolina. Sama mõtteviis kandub üle ka ettevõtlusesse – oluline ei ole omamine, vaid toimiv ja kulutõhus lahendus.
Jarmo Liiveri sõnul muutub taristu tulevikus koormatumaks, sest rendi- ja jagamismudelid hoiavad sõidukeid pidevas kasutuses. Pikemas vaates eeldab see nutikamaid, omavahel suhtlevaid ja iseseisvaid sõidukeid, kuigi Eesti taristu ei ole selliseks arenguks veel täielikult valmis.
Fookus oma põhitegevusel
Just praegu on õige aeg ettevõtte juhil mõelda, kas autopargi haldamine on tõesti see, millega on soov igapäevaselt tegeleda. Mobire ja Verstoni juhid kinnitavad enda kogemuse pinnal, et täisteenusrent ei ole lihtsalt a utode kasutamine, vaid nutikas ja tulevikku vaatav viis juhtida ettevõtte ressursse ning keskenduda oma tegevuses sellele, millele ettevõtte fookus päriselt suunatud on.
Mobire aitab sul hinnata, kas ja kuidas täisteenusrent sinu ettevõttele päriselt kasu toob – alates olemasoleva autopargi analüüsist kuni paindliku ja tulevikukindla lahenduseni.
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