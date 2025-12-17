Üha enam ettevõtteid panevad punkti autopargi omamisele. Miks?

Ja automured ei puuduta üksnes haldust. Tihti on lõppkasutajaks hoopis projektijuht, kelle tööaeg peaks kuluma objektide ja meeskondade juhtimisele, mitte sellele, kas ta sõidukitel on õiged rehvid all või kus asub mure tekkides lähim remonditöökoda.

Täisteenusrent tõi halduskoormuse vähenemise

Mobire väitel on autopargi haldamise juures üks suurimaid varjatud kulusid aeg. Marek Kursi sõnul liigub ühe sõiduki kohta viie aasta jooksul keskmiselt 250–300 arvet. “Iga auto puhul tuleb jälgida ja uuendada kindlustuspoliise, mis lõppevad eri aegadel, ning lahendada jooksvaid küsimusi. Kui autosid on sadu, muutub see märkimisväärseks ajakuluks,” ütleb ta.

Täisteenusrent koondab kogu selle keerukuse ühe kuumakse alla. Ettevõte hangib sellega mitte ainult auto, vaid ka rahu ja selguse – vastutuse hoolduste, rehvide, kindlustuste, kahjujuhtumite ja asendusautode eest võtab enda kanda teenusepakkuja.

Finantsiline paindlikkus ja kulude läbipaistvus

Verstoni ja Mobire koostöö algas autopargi refinantseerimisega. Mobire ostis üle Verstoni olemasoleva masinapargi, hinnates sõidukid ning vabastades ettevõtte kapitali, mis oli sõidukite all kinni. See võimaldas suunata raha ettevõtte põhitegevusse ja kasvu – olgu selleks investeeringud taristusse või käibevahenditesse. Omakapital on ettevõttes üks kallimaid ressursse ning täisteenusrent aitab seda efektiivsemalt kasutada.

Täisteenusrendi üks suurimaid eeliseid on ka kulude täielik läbipaistvus. Kuumakse on rendiperioodi jooksul fikseeritud ning katab kõik kulud peale kütuse, autopesu ja klaasipesuvedeliku. Olukorras, kus enamik sisendeid on indekseeritud ja hinnad muutuvad, pakub see ettevõttele väga vajalikku kulude prognoositavust ning seda sageli isegi viieks aastaks ette.

Täisteenusrent on kallis? See on müüt!

Levinud arvamus, et täisteenusrent on kallis mugavusteenus, ei pea praktikas paika. Mobire hangib igal aastal üle 1000 uue auto ning enam kui 5000 rehvi, ostes need hulgihindadega. Need eelised kanduvad edasi ka kliendile.

Ka Verstoni tehtud arvutused näitasid, et finantseerimise mõttes jääb rendihind samasse suurusjärku sõiduki omamise kuluga. Erinevus seisneb selles, et kõik lisanduvad hüved – ajavõit, riskide maandamine ja paindlikkus – lisanduvad sellele veel juurde.

Sageli loodetakse auto lõpus maha müües teenida kasumit, kuid Marek Kursi sõnul on see pigem illusioon. Tegemist on kas juba tagasi makstud rahaga või liiga optimistliku ootusega turuolukorra suhtes. Viie aasta pärast ei tea keegi täpselt, milline olukord järelturul valitseb. Rendifirma, kelle igapäevane töö on sõidukite müük ja väärtuse juhtimine, suudab neid riske paremini hallata.