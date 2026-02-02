02.02.26, 09:15 Forus: uuskasutatud seadmed on tänapäeval uutega samaväärsed, kuid hinnavõit ettevõttele on märkimisväärne Peamiselt kinnisvara- ja turvateenuste valdkonnas tegutsev Forus jälgib tähelepanelikult ettevõtte digitaalset jalajälge ning tegevuse jätkusuutlikkust. Suurt rolli selles mängib seadmete taaskasutus, mis aitab ka kulusid kontrolli all hoida, ohverdamata seejuures kvaliteeti.

„Meie ettevõttes on jätkusuutlikkus ja vastutustundlik äritegevus väga oluline, mistõttu me kaalume alati hoolega, kas osta täiesti uued seadmed või saame neid uuskasutada,“ räägib Foruse IT-teenuste juht Raul Naarits.

Näiteks kasutavad Telia uuskasutatud seadmeid ettevõtte turvatöötajad ja tehnikud, kes teevad arvutiga igapäevaselt lihtsamaid toiminguid. Naaritsa sõnul näevad nad, et uute seadmete ostmine ei ole alati vajalik, sest kasutatud teenivad omanikku uuega pea võrdväärselt.

„Hästi hooldatud ja kontrollitud seadmed vastavad täielikult meie töövajadustele ning nende kasutamine aitab vähendada tarbetut jäätmete teket ja keskkonnamõju,“ lisab Naarits. Lisaks hoiavad nad nii ettevõtte kulusid paremini kontrolli all. „Kui ostame näiteks oma tehnikule uue arvuti, ei saa me seda reeglina alla 800 euro. Uuskasutatud seadmed maksavad meie jaoks poole vähem. Arvestades, et meil on üle Eesti mitusada tehnikut, on hinnavõit märkimisväärne.“ Uuskasutatud seadmete kasuks räägib ka 12-kuuline garantii, mille ajal vahetatakse vajadusel välja kõik kuluvad osad, näiteks aku.

Töötab nagu uus, aga säästab raha ja keskkonda

Telia kaubamüügi ja finantseerimise osakonna juhi Siim Tammesalu sõnul on Telia viimase paari aastaga suurendanud oma uuskasutatud seadmete portfelli mitu korda. Täna leiab ettevõtte valikust enam kui 30 uuskasutatud nutitelefoni mudelit ning üle 20 sülearvuti mudeli. Tema sõnul kaaluvad kliendid aina põhjalikumalt läbi oma ostuotsused ning seda kinnitab ka järjest suurem nõudlus uuskasutatud seadmete järele.

“Telia uuskasutatud seadmed läbivad põhjaliku kontrolli, testimise ja taastamisprotsessi ning vastavad kõrgetele kvaliteedinõuetele. See teeb uuskasutatud seadmetest hea valiku neile, kes soovivad soodsamat hinda, kuid ei taha teha järeleandmisi seadme töökindluse ja usaldusväärsuse arvelt,” rääkis Tammesalu.

Nii uute kui ka uuskasutatud seadmete puhul küsitakse Foruses töötajatelt tagasisidet ning senimaani on see Naaritsa sõnul olnud alati positiivne.

Ettevõtte partneriks on juba aastaid Telia, mis tähendab, et lisaks IT-tervikteenusele ostetakse IT- ja telekomiettevõttelt ka kõik tööks vajaminevad seadmed, nii uued kui ka uuskasutatud.

„IT-halduskoormus on oluliselt väiksem, kuna kõik käib Telia kaudu. Anname edasi oma soovid ja vajadused ning Telia tehnik seadistab seadmed juba enne uue töötaja tööle asumist. Halduse teeb lihtsamaks ja sujuvamaks ka see, et seadistamine ja kasutajatugi toimib vajadusel läbi kaughalduse,“ selgitab Naarits.

Uuskasutatud seadmed aitavad Forusel täita ka eesmärke oma keskkonnamõju vähendamiseks. „Iga uue seadme kasutuselevõtt ja eraldi seadistamine on täiendav andmete töötlemine andmekeskustes. See omakorda tähendab suuremat energiakulu. Kui seade liigub ühelt töötajalt järgmisele ja on juba eelnevalt seadistatud, jäävad mitmed ressursimahukad protsessid ära. Seeläbi väheneb ka meie digijälg – vähem on korduvaid seadistusi, andmete liikumist ja andmekeskuste koormust ning kogu protsess on keskkonnasäästlikum,“ selgitab Naarits.