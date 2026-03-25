JÄRELEVAADATAV | Sõja- ja hübriidriskide konverents: mille vastu ettevõte kindlustada saab?

Tallinnas toimunud IIZI sõja- ja hübriidriskide konverents, kus keskenduti tänasele julgeolekuolukorrale ja selle mõjule ettevõtetele.
- Veiko-Vello Palm. Foto: IIZI Kindlustusmaakler
IIZI sõja- ja hübriidriskide konverents
keskendus tänasele julgeolekuolukorrale ja selle mõjule ettevõtetele. Konverentsil astusid üles endine tippsõjaväelane ja Frankenburg Technologiese juhatuse liige Veiko-Vello Palm, RIA küberturvalisuse keskuse juht Gert Auväärt, Londoni kindlustusmaakleri BMS Grupi poliitiliste ohtude ja terrorismi üksuse direktor Charlie Skipworth-Button ja IIZI Kindlustusmaakler AS juhatuse liige Kaido Konsap. Eksperdid andsid päevakohase ülevaate Balti regiooni julgeolekupildist ja sellega kaasnevatest riskidest ärikeskkonnale.
Oma ettekandes keskendus Veiko-Vello Palm 2026. aasta julgeolekuprognoosidele ning võimalikele arengustsenaariumidele Balti riikides. Tema sõnul on julgeolekuohud muutunud märksa mitmetahulisemaks ega avaldu enam üksnes otsese sõjalise konfliktina. Üha olulisemat rolli mängivad nn vaiksed ja sihitud tegevused, mis võivad ettevõtteid mõjutada juba ammu enne avatud eskalatsiooni.
Küberruumi riskid on hüppeliselt kasvanud
RIA küberturvalisuse keskuse juht Gert Auväärt rääkis küberjulgeoleku arengutest ning rõhutas, et Eesti küberruumis on viimase aasta jooksul toimunud märgatav muutus. RIA andmetel suurenes mõjuga küberintsidentide arv 2025. aastal ligi 60 protsenti, mis on senine rekord.
Artikkel jätkub pärast reklaami
Auväärti hinnangul kipuvad ettevõtted teatud küberohte alahindama, eriti neid, mis on seotud geopoliitiliste pingete ja sõjaliste konfliktidega. Sellised olukorrad muudavad rünnakute olemust, motiive ja sihtmärke ning suurendavad riski, et küberrünnakud on üha enam teadlikult suunatud, mitte juhuslikud.
Kindlustuskaitse ei pruugi vastata ootustele
Londoni kindlustusmaakleri BMS Grupi poliitiliste ohtude ja terrorismi üksuse direktor Charlie Skipworth-Button avas rahvusvahelist vaadet Balti regiooni riskidele. Tema sõnul võib kindlustusotsustes rolli mängida ka ettevõtte asukoht Eesti sees – näiteks erinevused Tallinna, Tartu ja Narva vahel.
Arutelus käsitleti ka laiemalt sõjariskide kindlustamist rahvusvahelisel tasandil ning toodi välja riskid, mis jäävad kindlustuskatte alt sageli välja.
Seminari lõpetas IIZI Kindlustusmaakler ASi juhatuse liige Kaido Konsap, kes andis ülevaate Eesti kindlustusturu olukorrast sõjariskide kontekstis. Tema sõnul kohalikud kindlustusandjad sõjariske üldjuhul ei kata, samas kui paljud ettevõtted eeldavad kaitset, mida nende kehtivad kindlustuslepingud tegelikult ei paku – näiteks varakindlustuse puhul.
Praktilise näitena tõstatati küsimus, kas rahuajal militaarotstarbelise drooni põhjustatud kahju kuuluks üldse hüvitamisele või mitte.
Teema kõnetas? Küsi pakkumist SIIT.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!