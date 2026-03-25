Tagasi ST JÄRELEVAADATAV | Sõja- ja hübriidriskide konverents: mille vastu ettevõte kindlustada saab? Tallinnas toimunud IIZI sõja- ja hübriidriskide konverents, kus keskenduti tänasele julgeolekuolukorrale ja selle mõjule ettevõtetele.

IIZI sõja- ja hübriidriskide konverents keskendus tänasele julgeolekuolukorrale ja selle mõjule ettevõtetele. Konverentsil astusid üles endine tippsõjaväelane ja Frankenburg Technologiese juhatuse liige Veiko-Vello Palm, RIA küberturvalisuse keskuse juht Gert Auväärt, Londoni kindlustusmaakleri BMS Grupi poliitiliste ohtude ja terrorismi üksuse direktor Charlie Skipworth-Button ja IIZI Kindlustusmaakler AS juhatuse liige Kaido Konsap. Eksperdid andsid päevakohase ülevaate Balti regiooni julgeolekupildist ja sellega kaasnevatest riskidest ärikeskkonnale. keskendus tänasele julgeolekuolukorrale ja selle mõjule ettevõtetele. Konverentsil astusid üles endine tippsõjaväelane ja Frankenburg Technologiese juhatuse liige Veiko-Vello Palm, RIA küberturvalisuse keskuse juht Gert Auväärt, Londoni kindlustusmaakleri BMS Grupi poliitiliste ohtude ja terrorismi üksuse direktor Charlie Skipworth-Button ja IIZI Kindlustusmaakler AS juhatuse liige Kaido Konsap. Eksperdid andsid päevakohase ülevaate Balti regiooni julgeolekupildist ja sellega kaasnevatest riskidest ärikeskkonnale.

Oma ettekandes keskendus Veiko-Vello Palm 2026. aasta julgeolekuprognoosidele ning võimalikele arengustsenaariumidele Balti riikides. Tema sõnul on julgeolekuohud muutunud märksa mitmetahulisemaks ega avaldu enam üksnes otsese sõjalise konfliktina. Üha olulisemat rolli mängivad nn vaiksed ja sihitud tegevused, mis võivad ettevõtteid mõjutada juba ammu enne avatud eskalatsiooni.

Küberruumi riskid on hüppeliselt kasvanud

RIA küberturvalisuse keskuse juht Gert Auväärt rääkis küberjulgeoleku arengutest ning rõhutas, et Eesti küberruumis on viimase aasta jooksul toimunud märgatav muutus. RIA andmetel suurenes mõjuga küberintsidentide arv 2025. aastal ligi 60 protsenti, mis on senine rekord.