Kaugtöö peidetud riskid: millal muutub mugavus tööandjale ohuks
Kaugtöö ei tähenda ainult paindlikkust, vaid toob tööandjale kaasa rea õiguslikke ja maksualaseid riske, mis võivad jääda märkamatuks kuni probleemide tekkimiseni. Saates räägime, kus jooksevad piirid tööaja, vastutuse ja maksustamise vahel ning miks võib üks töötaja välismaalt töötamine muuta kogu ettevõtte riskiprofiili.
Kaugtöö on muutnud töö tegemise viisi pöördumatult, kuid koos paindlikkusega on tekkinud ka uued kohustused, mida tööandjad sageli alahindavad. Saates arutletakse, millised on tööandja vastutuse piirid olukorras, kus töö toimub väljaspool tavapärast töökeskkonda ning kontroll selle üle on piiratud.
PwC maksukonsultant Inger Greenbaum ja advokaadibüroo PwC Legal vandeadvokaat Ketlin Peterson selgitavad, kuidas tööandja saab täita tööaja arvestuse nõudeid nii, et see ei muutuks töötaja eraellu sekkumiseks, ning millised riskid kaasnevad töötervishoiu ja tööohutusega kodukontoris.
Saates käsitletakse ka keerulisi olukordi, kus töötaja töötab haiguslehel olles või „aitab natuke kaasa“, ning selgitatakse, kus jookseb piir lubatu ja rikkumise vahel.
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Olulise teemana tuleb jutuks andmekaitse, mis kipub kodukontoris muutuma nõrgimaks lüliks. Räägitakse, kui kaugele võib tööandja töötaja kontrollimisel minna ning mida peab kindlasti sisaldama kaugtöö kokkulepe, et vältida hilisemaid vaidlusi.
Eraldi fookus on rahvusvahelisel kaugtööl. Saates selgitatakse, millal võib töötamine välisriigist kaasa tuua maksukohustuse, kuidas tekib püsiv tegevuskoht ning millal võib ettevõte sattuda olukorda, kus risk on tekkinud ilma, et seda ise teadvustataks.
„Kaugtöö suurim risk on see, et probleemid tekivad vaikselt ja märkamatult – kuni ühel hetkel on need juba väga konkreetsed,“ rõhutatakse saates.
Lisaks räägitakse sotsiaalmaksust, A1 tõenditest ja topeltmaksustamise riskist ning antakse praktilised soovitused tööandjale, kes soovib kaugtööd lubada, kuid hoida riskid kontrolli all.