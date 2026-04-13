Tagasi ST Kaugtöö peidetud riskid: millal muutub mugavus tööandjale ohuks Kaugtöö ei tähenda ainult paindlikkust, vaid toob tööandjale kaasa rea õiguslikke ja maksualaseid riske, mis võivad jääda märkamatuks kuni probleemide tekkimiseni. Saates räägime, kus jooksevad piirid tööaja, vastutuse ja maksustamise vahel ning miks võib üks töötaja välismaalt töötamine muuta kogu ettevõtte riskiprofiili.

Kaugtöö on muutnud töö tegemise viisi pöördumatult, kuid koos paindlikkusega on tekkinud ka uued kohustused, mida tööandjad sageli alahindavad. Saates arutletakse, millised on tööandja vastutuse piirid olukorras, kus töö toimub väljaspool tavapärast töökeskkonda ning kontroll selle üle on piiratud.

PwC maksukonsultant Inger Greenbaum ja advokaadibüroo PwC Legal vandeadvokaat Ketlin Peterson selgitavad, kuidas tööandja saab täita tööaja arvestuse nõudeid nii, et see ei muutuks töötaja eraellu sekkumiseks, ning millised riskid kaasnevad töötervishoiu ja tööohutusega kodukontoris.

Saates käsitletakse ka keerulisi olukordi, kus töötaja töötab haiguslehel olles või „aitab natuke kaasa“, ning selgitatakse, kus jookseb piir lubatu ja rikkumise vahel.