Tehingu nähtamatu pool: eelanalüüsi mõju hinnale ja riskidele
Ettevõtte ostu-müügi tehingus ei määra tulemust üksnes hind, vaid ka see, kui põhjalikult on riskid kaardistatud. PwC eksperdid selgitavad saates, kuidas due diligence ehk eelanalüüs aitab tuvastada ettevõtte väärtust, varjatud kohustusi ja võimalikke pidureid tehingu lõpuni jõudmisel.
PwC Legal Services vandeadvokaat Taavi Kõiv (vasakul), PwC Estonia tehingute nõustamise juht Raul Ruubel ja PwC maksunõustaja Martin Tois.
Foto: PwC
Ettevõtte ostu-müügi tehingus ei määra tulemust üksnes hind, vaid ka see, kui põhjalikult on riskid kaardistatud. PwC eksperdid selgitavad saates, kuidas due diligence ehk eelanalüüs aitab tuvastada ettevõtte väärtust, varjatud kohustusi ja võimalikke pidureid tehingu lõpuni jõudmisel.
Saates räägivad PwC Estonia tehingute nõustamise juht Raul Ruubel, PwC Legal Services vandeadvokaat Taavi Kõiv ja PwC maksunõustaja Martin Tois, millest koosneb finants-, maksu- ja juriidiline eelanalüüs ning kuidas need vaated omavahel kokku mängivad.
Juttu tuleb sellest, kuidas hinnata ettevõtte tegelikku kasumlikkust, millised maksuriskid kõige sagedamini välja tulevad, mida juriidilises hoolsusauditis otsitakse ning millal piisab ohumärkidele keskenduvast lähenemisest.
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Samuti selgitatakse, kuidas eelanalüüsi tulemused mõjutavad tehinguhinda, lepingutingimusi ja tehingu kiirust.