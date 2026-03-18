Tagasi ST "Ebakvaliteetne ravi ei ole abi." Kuidas tervishoiu kvaliteet määrab ravi hinna ja tulemuse Tervishoiu üle arutades keskendutakse enamasti rahale ja ravijärjekordadele, kuid harvem sellele, kas pakutav abi on kvaliteetne. Samas määrab just kvaliteet, kas ravi aitab või tekitab uusi kulusid.

Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige ja Riigikogu liige Diana Ingerainen ning PwC direktor Erki Mägi räägivad Äripäeva raadio saates, et tervishoiu kvaliteet ei ole lisakulu, vaid süsteemi toimimise alus. „Ebakvaliteetne ravi ei ole abi ja läheb kokkuvõttes kallimaks,“ rõhutavad nad.

Saates avatakse, millistest komponentidest tervishoiu kvaliteet koosneb – alates ohutusest ja tõenduspõhisusest kuni õigeaegsuse, tõhususe, võrdsuse, patsiendikesksuse ja teenuste integreerituseni.

Arutletakse, miks on oluline, et tervishoius oleksid kokkulepitud ühtsed standardid ning kuidas mõjutab tervishoiusteenuste kättesaadavus regiooniti inimeste tervist ja eluiga.