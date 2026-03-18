"Ebakvaliteetne ravi ei ole abi." Kuidas tervishoiu kvaliteet määrab ravi hinna ja tulemuse

Tervishoiu üle arutades keskendutakse enamasti rahale ja ravijärjekordadele, kuid harvem sellele, kas pakutav abi on kvaliteetne. Samas määrab just kvaliteet, kas ravi aitab või tekitab uusi kulusid.
- Saates tuleb juttu ka sellest, mida annab süsteemne tagasiside kogumine nii patsientidelt kui tervishoiutöötajatelt ning miks on oluline eristada patsiendi rahulolu ja tegelikku kogemust.
- Foto: Pixabay
Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige ja Riigikogu liige Diana Ingerainen ning PwC direktor Erki Mägi räägivad Äripäeva raadio saates, et tervishoiu kvaliteet ei ole lisakulu, vaid süsteemi toimimise alus. „Ebakvaliteetne ravi ei ole abi ja läheb kokkuvõttes kallimaks,“ rõhutavad nad.
Saates avatakse, millistest komponentidest tervishoiu kvaliteet koosneb – alates ohutusest ja tõenduspõhisusest kuni õigeaegsuse, tõhususe, võrdsuse, patsiendikesksuse ja teenuste integreerituseni.
Arutletakse, miks on oluline, et tervishoius oleksid kokkulepitud ühtsed standardid ning kuidas mõjutab tervishoiusteenuste kättesaadavus regiooniti inimeste tervist ja eluiga.
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Juttu tuleb ka sellest, mida annab süsteemne tagasiside kogumine nii patsientidelt kui tervishoiutöötajatelt ning miks on oluline eristada patsiendi rahulolu ja tegelikku kogemust.
Saatekülalised käsitlevad ka tervishoiutöötajate rolli – miks on oluline hinnata arstide töötingimusi, koormust ja erialast eneseteostust ning kuidas see mõjutab otseselt ravi kvaliteeti. Lisaks räägitakse, kuidas tervishoiu kvaliteeti mõõta, millised näitajad selleks olemas on ning kas vajalik statistika on täna olemas ja kasutuses.
Saates puudutatakse ka tervishoiu rahastamist: kui kokkulepitud põhimõtteid järgitakse süsteemselt, on võimalik kulusid märkimisväärselt kokku hoida.
Saadet juhib Juuli Nemvalts.
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