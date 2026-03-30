Tagasi ST Balti juhid näevad majanduses paranemismärke, Eesti juhid jäävad ettevaatlikuks PwC Baltikumi tippjuhtide uuring näitab, et ettevõtete otsuseid kujundab praegu eelkõige ebakindel riskikeskkond, kus geopoliitika ja küberohud sunnivad investeeringuid edasi lükkama. „Selline pidev paindlikkus on täna eluliselt oluline,“ ütleb PwC Eesti juhtivpartner Teet Tender.

PwC saates arutatakse, kuidas Balti riikide tippjuhid tõlgendavad majanduskeskkonda ja milliseid valikuid sellest tulenevalt tehakse. Eesti juhid on muutunud majanduse väljavaadete suhtes optimistlikumaks, kuid oma ettevõtete kasvu hinnatakse jätkuvalt ettevaatlikult. See peegeldub otsustes: investeeringuid kaalutakse pikemalt ning valmisolek riske võtta on piiratud.

Riskikeskkonda mõjutavad eelkõige geopoliitilised pinged ning kasvavad küberohud. Ettevõtted ei saa neid riske vältida, kuid peavad nendega arvestama igapäevastes otsustes ja tegevustes. Juhtide hinnangul on võtmetähtsusega võime kiiresti kohaneda. Paindlikkus ja valmisolek tegevusi ümber korraldada määravad, kui hästi ettevõte ebakindlas keskkonnas toime tuleb. Seevastu tehisintellekti mõju nähakse alles kujunemas – selge mõju ärimudelitele ja tulemustele ei ole veel laialdaselt realiseerunud.

Investeerimisotsuseid piiravad lisaks riskidele ka regulatsioonid ja energiakulud, mis suunavad ettevõtteid keskenduma efektiivsusele, mitte kiirele kasvule.