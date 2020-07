Revonia kiire kasvu taga on sugulased (vasakult) Jaak Oja, Rauno Oja ja Kristo Kekkonen. Foto: Liis Treimann

Maa alla ehitatud kodud ja veinikeldrid lükkasid raharattad pöörlema

Kolm sugulast leiutasid uut moodi maakeldrid, mida saab kasutada näiteks maa-aluse sauna või elumajana. Äri on kasvanud nii kiiresti, et firma jõudis Eesti kõige kiiremini kasvavate ettevõtete ehk gasellide sekka.

“Eks oma tuttavad ütlesid ka alguses, et tuutud olete, miks te sellist asja tootma hakkate. Keegi ei osta nagunii, tulge sealt pilve ääre pealt alla,” kirjeldas Revonia finantsjuht Kristo Kekkonen ettevõtte esimest aastat. Ettevõtte juhataja Rauno Oja ütles, et samad inimesed nüüd juba tellivad ja esitavad hoopis teisi küsimusi. “Vabandust ei ole keegi palunud,” lausus ta naljatledes.

Kekkonen arvas, et kui kõik sinu äriideed kiidavad, siis järelikult on see kõigile teada-tuntud tõde ja sellega väga kaugele ei purjeta. "Peabki tegema midagi, mis on väga teistmoodi, tundub alguses hullus,” ütles ta.