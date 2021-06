Apollo peab Tartus kino Lõunakeskuses ja Eedenis, peagi avab firma kino ka Tasku keskuses, võttes endale pinna, mida ihkas ka konkurent Forum Cinemas. Foto: Raul Mee

Kuidas konkurentsiametist mööda hiilida ehk Eesti võib olla lähedal kinomonopoli tekkele

Tartusse on juba tekkinud kinomonopol, Tallinnas on variant samuti olemas, sest konkurentsiameti käed jäävad lühikeseks ja ametil ei jää muud üle, kui pealt vaadata.

Konkurentsiameti juht Märt Ots ütles, et on Eesti kinoturu pärast mures ja tegu on valdkonnaga, mille arenguid amet pingsalt jälgib.