Kinnisvaraomanikud ajavad vanalinna südamest välja pankrotitonti

Rikkad eestlased võtavad aina rohkem tagasi kunagi välismaalastele kuulunud Raekoja platsi kinnisvara. Kui kunagi ihkas neil pindadel oma äri pidada vaat et igaüks, siis nüüd on olukord keeruline.

Tallinna Rae­koja platsil olulise kinnisvara omanik ­Heldur Meerits tunnistab, et viimased aastad on olnud kehvakesed ning koroonakriisi ajal nägi temagi oma pinnal pankrotti läinud äri. Nüüd on nii temal kui ka teistel aeg küps uuteks algusteks.

