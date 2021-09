Kontsertikorraldaja Jüri Metsa koostöö vene ärimehega lõppes uurija ülekuulamistoolil. Foto: Andras Kralla

Tagaotsitav vene ärimees kaebas Eesti partneri peale politseisse

Jaga lugu:







Venemaal tagaotsitav Mikhail Gavunas läks Eestis politseisse oma äripartneri Jüri Metsa vastu, kes talle väidetavalt külma tegi. Asja sisse vaadanud prokuratuuril aga tekkis hoopis küsimus, kustkohast venelase raha tuleb, lisaks lehvib keset skeeme punase lipuna tegevusloa kaotanud makseteenuse pakkuja GFC.

Kontserdikorraldaja Jüri Metsa koostöö Mikhail Gavunasega algas 2017. aastal. „Tuttavaks me saime niimoodi, et ta ostis Juri Šatunovi kontserdile laua ja siis ta rääkis, et oi, tema on suur ärimees. Siis ma tema tausta ei teadnud. Alles hiljem sain teada, kes ta tegelikult on,“ räägib Mets.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099