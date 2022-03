Ukrainlanna Inna Gordienko on loomult fatalist – ta usub, et juhtub kõik, mis juhtuma peab. "Sellistes tingimustes pead ellu jääma, olema maksimaalselt kasulik, et aidata oma riiki." Foto: Liis Treimann

Kiievlanna pääses riigist enne pomme tänu kolleegi hoiatusele: arvasin, et ta on hull

Inna Gordienko sai 23. veebruari õhtul kolleegilt hoiatuse: lahku Kiievist. "Mine sõida igaks juhuks Lvivi. Võib juhtuda, et täna hakatakse Kiievit pommitama."

Gordienko jahmus ega tahtnud kolleegi uskuda, pidades teda hulluks. "Sa ei usu mind, aga kas sul on pommivarjend olemas?" uuris kolleeg.

Gordienko töötab kommunikatsioonijuhina analüütikakeskuses Ukrainian Institute for the Future. Keskus teeb tööd ka valitsuse ja presidendiga, tegemist on progressiivse keskusega, mis on riigis reforme nõustanud.

Hoiame kokku, mis ka ei juhtuks

Gordienko helistas enne Kiievist põgenemist oma vanematele, et nad läheks peitu linna ääres asuvasse suvilasse, kuhu on maad umbes 50 kilomeetrit. Veel helistas ta kolmele sõbrannale, et nad hädavajaliku kohvrisse viskaks. Sõbrannad lubasid kokku hoida, mis iganes ka ei juhtuks.

Naiste kolm autot väljusid Kiievist keskööl.

