Paberi peal Eesti üks suurimaid firmasid osutus õhulossiks

Sanktsioonide all tegutsemise trahv on mainekahju kõrval köömes

Rahapesu tõkestamise seaduse järgi võib hoolsusmeetmete rikkumisel saada kuni 400 000 eurot trahvi, kuid praktika on näidanud, et sanktsioonidest hoolimata tegevuse jätkamisel on mainekahju suurem kui võimalik trahv, rääkis advokaat Maarja Lehemets saates „Triniti eetris“.

