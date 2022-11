Artikkel

Rotermanni piirkond on täis Mihkel Kuke portfelli sobivaid luksuskortereid. Foto: Liis Treimann

Noor investor rabeles võlgadest välja ja sai miljonäriks

Investeerimisportfelli viie aastaga 1,6 miljoni euroni kasvatanud Mihkel Kukk pööras oma elus uue lehekülje, kui oli lugenud raamatut, kus antakse nõu võlgadest vabanemiseks. Nimelt olid noormehel võlad kaelas, kuid samal ajal soov rikkaks saada suur. Raamatus öeldi, et investeerima hakata pole mõtet enne, kui võlakoormast on vabanetud.

Praegu küberturbe eksperdina töötav ja viiekohalist palka saav Mihkel Kukk meenutas vanu aegu: “Kuu lõpus avastasin tihti, et enne sai raha otsa kui kuu.” Võlad said kuulsa USA finantskoolitaja Dave Ramsey raamatu “Sinu raha täielik muutumine” nõuannete abil klaaritud ja kui enam uusi juurde ei tulnud, siis hakkas kuu lõpus Kuke pangakontole lausa ülejääk tekkima. “Sealt mul osalt tuligi see idee, et raha võiks kuhugi investeeringutesse paigutada,” rääkis ta.

