Vihased võlanõudjad süüdistavad pankroti äärel saunaäri pettuses. "Meil siin lõunas nii ei tehta" Põlvamaal Kanepi vallas tünnisaunade ja kümblustünnide tootmisega tegelev Gunnar Paalman on võlgade tasumist nõudvad äripartnerid marru ajanud. Neile paistab, et pankroti servale jõudnud äri käib juba edasi teises ärikehas. Ärimeedias varem ka Põlvamaa põnevaimaks ettevõtjaks nimetatud Gunnar Paalmani saunafirma on raskustesse sattunud ja võlausaldajad ärevaks teinud.

Gabriel Aimil, kelle ettevõttele Gunnar Paalmani saunafirma võlgu jäi, sai lubadustest ja venitamistest mõõt täis ning ta nõuab Eco Oili pankrotti. “Hea kui üldse midagi saab, aga asi on põhimõttes. Nii ei tehta. Lõunas ei saa nii teha, Tallinnas võid teha, Narvas võid teha. Lõuna-Eesti on nii väike, et siin kõik tunnevad kõiki,” ütles Aim.

“Ega ta on seal rahvast lollitanud kõvasti,” lisas üks Eco Oili klientidest, puidust aiamaju, -mööblit ja saunu Hollandisse eksportiva Tuindeco Balticsi esindaja Argo Undla. “Selliseid tegelasi nagu Gunnar Paalman toimetas siin 1990ndate lõpul palju. Ta on kuidagi üksiku hundina siia veel, ma ei tea mismoodi, jäänud,” kirjeldas Undla.

Põlvamaa põnevaim ettevõtja

