Kõvasti kukkunud puidutööstur: võitleme ja loodame, et hullemaks ei lähe

Foto: Liis Treimann

Eelmisel aastal kaotas kolme saeveskit käitav Viiratsi Saeveski tootmismahtu ning tooraine tulevik on endiselt väga segane, kuid tundub, et hullem aeg on puidutöösturi jaoks siiski möödas, rääkis ettevõtte juhatuse liige Tõnu Tsernant.

“Eelmisel aastal küll maht kukkus, kuid loodame, et sel aastal rohkem ei kuku. Nii et praegu võitleme,” rääkis Tsernant Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Kui Viiratsi Saeveski eelmise aasta käive kukkus üle 30 protsendi, siis kogu Eesti saetööstuse maht langes veelgi rohkem, märkis ta.

Intervjuus rääkis ta pikemalt puidutöösturite ühest põletavaimast probleemist, milleks on tooraine kättesaadavus ja mis Tsernanti hinnangul ka põhjus, miks välismaa suured kontsernid on Eestist äritegevuse välja tõmmanud. Juttu tuli ka Viiratsi Saeveski võimalikest laienemisplaanidest ja puidutööstuse konkurentsivõimest rahvusvahelisel turul.

Küsis Eget Velleste.