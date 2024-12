Suur ülevaade: aasta, mil muutus kogu maailm

2025 võib tuua poliitilise kokkuleppe

Lääne retoorikas ja kuluaarides valitseb arusaam, et see sõda tuleks kiiremas korras kuidagi lõpetada, aga küsimus on mõistagi rahu hinnas, kirjutab vaatleja Raivo Vare oma Ukraina sõja majandusblogi 41. sissekandes.