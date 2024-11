Tagasi 04.11.24, 09:17 Indrek Lepik: on täiesti loogiline, miks ameeriklased Trumpi valivad Donald Trumpi kõlavad lubadused ei tähenda, et vabariiklasest ekspresident võimule saades ka päriselt oma toetajate huve kaitseks, kirjutab Äripäeva välistoimetaja Indrek Lepik.

Välistoimetaja Indrek Lepik ja fotograaf Andras Kralla on olnud viimased poolteist nädalat USAs valimisi kajastamas — San Franciscos, Philadelphias ja New Yorgis. Foto: Andras Kralla

Valimiste kohta kehtib üks tõde. Nimelt teeb valija otsuse oma rahakoti järgi — see, kes suudab usutavamalt lubada nelja aasta jooksul paremat elu, võidab. Kõige selle juures pole aga oluline, milline on SKT kasvu või inflatsiooni määr, rääkimata viimasest töötururaportist või mõnest tööstustoodangu indeksist. Oluline on see, kuidas valija end tunneb.

Ei pea olema MAGA-mütsiga trumpist, et tajuda, kuidas USA ühiskond ja majandus ähvardavad õmblustest rebeneda. Näiteks rikkuserongi vedanud San Francisco lahe äärse linnastu kriisi on võimatu mitte märgata. Roojahaisune kodutus, jõuametite sallitud narkokaubandus ja elavate surnute kombel kesktänaval komberdavad sõltlased pole mitte tuckercarlsonite uljas fantaasia, vaid hipiliikumise sünnilinna argipäev.

See pilt ei peagi arvesse võtma asjaolu, et kõikvõimalike rikkusnäitajate poolest — olgu absoluudis või suhtena rahvaarvu — on California ja San Francisco lahe ümbrus endiselt esikohal või selle lähedal nii USAs kui kogu maailmas tervikuna. Et piirkonna koduomanikud istuvad paberil miljonite otsas.

Kui sõitsime Äripäeva fotograafi Andras Krallaga linnalähirongiga BART San Franciscost Santa Clarasse, küsiti meilt kohale jõudmisel pooleldi naljaga, kas me peksa ei kartnud saada . Paar päeva hiljem lõikas üks seni tabamata mees samal rongil 54aastasel naisel ilma igasuguse arusaadava ajendita kõri läbi. See pole viimastel aastatel ainus sedasorti rünnak, rääkimata kergemate tagajärgedega vägivallast.

