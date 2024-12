Tagasi 31.12.24, 15:00 Auto|Piloot. Sõitsime viie lambo-unistusega, nimedeks Countach, Diablo, Murciélago... Äripäev pääses Itaalias kõigi ülesse avanevate ustega Lamborghini mudelipõlvkondade rooli taha, Countachist Revueltoni. Leidke mugav isteasend, sõit tuleb pikk ja raju.

Nii sünnivad unistused. La Marina di Goro sadama kohviku parkla on vallutanud V12 mootori ja käärustega Lamborghinid. Kõige lambomad lambod, igast põlvkonnast. Seda tunnistama juhtuvad kohalikud, päris pisikestest vanadeni, oleks nagu oma järgmist kinnismõtet kohanud.

Inimesed jõllitavad lummatult, teevad pilte-videoid ja vadistavad vahetpidamata. Ümberringi on lapselikku elevust. Ning siinkohal räägin ma täiskasvanutest! Lapsed sibavad justkui suhkrulaksu haripunkti jõudnud, ent katolikule kasvatusele kohaselt autosid näppima ei kuku.

Kohv – mõistagi espresso – maitseb Itaalias ikka jumalikult. Selle lõhn täiendab suurepäraselt toda elurõõmu, mida silmad näevad ja kõrvad kuulevad.

Aeg teele asuda. Laskun juhikohale, sirutan käe üles ning sulgen ukse. Avatud akna juurde jookseb poiss, vast nii kümneaastane.

„Mi scusi, gasa!“ palub ta ja tõttab tagasi oma isa kõrvale, kel telefon juba valmis.

Aga muidugi, milles küsimus! Vajutangi gaasipedaali. Ainult et… kiri digitaalsel näidikuplokil teatab, et mootor alles soojeneb ning seepärast ei mingit pööretega paugutamist. Litsun pedaali üha uuesti ja uuesti, kuid seepeale lööb üksnes oranž märgutuli põlema.

Poiss jookseb auto juurde tagasi. „Gasa!“ hüüab ta seekord nõudlikumal toonil.

„Kuidas seda sulle nüüd seletada, väikemees,“ juurdlen isekeskis. Mina ei räägi itaalia keelt ja tema usutavasti inglise keelt. Vähemasti mitte sel tasemel, mida praegu tarvis läheks.

„Vaata,“ jätkan oma peas. „See siin on Revuelto, Lamborghini uus lipulaev. Võimsaim lambo, mis eales tehtud. Kujutad ette, sel on 1015 hobujõudu! Ent niisugune number saavutatakse elektrimootori kaasabil. Ühesõnaga: see on hübriid. Pistikhübriid pealekauba. Ning need mooduaja autod on palju keerukamad-targemad kui see seal.“

Neid sõnu mõeldes naelutub mu pilk parkla ühes nurgas seisvale Countachile. Postriautole suure algustähega.

Enne Countachi oli loomulikult Miura – kah keskel asetseva V12-mootoriga lambo, levinud määratluse järgi kõige esimene nn superauto. Kuid Miura loomise ajal oli Automobili Lamborghini S.p.A. vaid mõne aasta vanune, alles kujundas oma nägu. See nägu vormus pool sajandit tagasi müügile jõudnud Countachiga: voolavate vormide evimise asemel meeltesse lõikavalt kiilukujuline ning, jah, ülesse avanevate ustega. See viimane on väga tähtis, küsige ükskõik milliselt varateismeliselt kutilt.

Unistus countachilikust Lamborghinist ühendab praeguseks mitmeid inimpõlvi. Kas see kannabki nime Countach või hoopis Diablo, Murciélago, Aventador või Revuelto, sõltub vanusest ja eelistustest.

Mina sõidan kõigiga neist. Päev läbi Emilia Romagna teid. Alguses Revuelto ning seejärel muudkui generatsiooni võrra varasem mudel. Nii saab õhtuks vastuse küsimus, kas hübriidsusega uut ajajärku markeeriv Revuelto suudab elamuse mõttes Countachi metsikusega võistelda või äkki valmistab postristaar sootuks pettumuse.

Revuelto: hübriid lambo moodi