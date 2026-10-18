Hollywoodi hittfilmide treilerimuusika sünnib Hiiumaa metsas. “Stress ei ole mingit raha väärt”

“Kui AI peale tuleb, siis ma arvan, et ei ole üldse mõtet teha muusikat nii, et oled keskpärane,” tõdeb väikesest Hiiumaa külast maailma absoluutsesse tippu pürginud muusikaprodutsent Rain Ventsel, kel värskelt seljataga raske äritüli.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: miks loobus Rain Ventsel valusa lahkumise järel senisest partnerist ja milliseks kujunes tema jaoks selle otsuse hind;

kuidas sünnib Hiiumaa metsas muusika Hollywoodi suurte treilerite jaoks ning miks peab Ventsel AI ajastul keskpärasust suurimaks ohuks.