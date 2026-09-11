Luksuskleidi pärast lennatakse Californiast Tallinna. "Meid leidnud kliendid ei küsi, miks see toode maksab nii palju"

“Minagi arvasin, et rahvusvahelise moeäri tegemiseks tuleb New Yorki kolida. Ainult seal jõudvat inimesteni, aga kliendid võivad ka Eestisse tulla ja tulevad,” ütleb disainer Mariliis Pikkar, Marimo Fashion brändi looja.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas Mariliis Pikkar on ehitanud Tallinnast luksusbrändi, mille pärast lennatakse kohale isegi Californiast;
- miks peab Marimo välisklientide ja eetilise tootmise nimel taluma maksuvõlga ning kuidas see äri tegelikult toimib.
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