Luksuskleidi pärast lennatakse Californiast Tallinna. "Meid leidnud kliendid ei küsi, miks see toode maksab nii palju"

EKA on võrdväärne Londoni või Pariisi koolidega

“Ma pole viis aastat saanud Eestis jaanipäeva pidada, sest just sel ajal on Pariisis meestemoe nädal,” sõnab Katrin Aasmaa, kes on disaininud nii Ginvenchy kui ka Kenzo ülikondi.