Tagasi 23.09.24, 06:00 Supermehitatud raketitiim: kuidas riigikaitse tipptegelased Madiberki palgale jooksid Laskemoona tootma hakkava Frankenburg Technologiesi asutaja Taavi Madiberk värbas omale kaitsevaldkonna koorekihi. Kasulikke sidemeid loodi tasa ja targu juba mõnda aega.

On aasta 2022, juuni suveõhtu. Pärnu vanalinna restoranis Ferro istub viie-kuueliikmeline kamp, mille liikmed lärmavad üha meeleolukamalt, ropendavad ning segavad teisi suvitajaid. Viimaks sekkub restoranipidaja ja ajab seltskonna laiali.

Nädal hiljem ilmub meedias artikkel, et üks selle pundi lärmaja oli toonane kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm.

Kui seni on ülejäänud seltskonna nimed põhjusel või teisel varju jäänud, siis Äripäevale on kinnitatud, et samas seltskonnas lärmas ka superkondensaatorite tootja Skeleton Technologiesi juht ja üks asutaja Taavi Madiberk ning vesinikutehnoloogia taustaga Marko Virkebau, kes on endine MM Grupi finantsjuht. Meeleolukat õhtut pealt näinu märkis, et seltskonnas olevat räägitud üsna kõvahäälselt ka ärijutte.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun