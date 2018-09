Värske maksuvõlglaste TOPi esikümnes suisa viis uut firmat

Ainult tellijale

Äripäev avaldab Eesti maksuvõlaga ettevõtete täieliku nimekirja septembri seisuga.

Maksuvõlaga firmade edetabelis on jätkuvalt esikohal mootorikütuste hulgimüügiga tegelev ettevõte INV T OÜ, mille maksuvõlg on ligi 16,5 miljonit eurot. Teisel kohal on Adrian Arendus OÜ, mille maksuvõlg on ligi 10,1 miljonit eurot. Nende firmadega on seotud kuritegeliku ühenduse juht Oleg Belokrõlov. Äripäev kirjutas tänavu mai keskel, et jõustusid kohtuotsused, mis kohustavadkütuseäri maksupetturit Oleg Belokrõlovit ja tema kaasosalisi solidaarselt tasuma petuskeemis osalenud äriühingute kokku 26 miljoni euroni küündivadmaksuvõlad.

Värske edetabeli esikümnesse lisandus uue firmana Unipetrol OÜ, mille maksuvõlg on 1,72miljonit eurot ja mis Belokrõlovi kriminaalasja kohtutoimikute põhjal oli Belokrõlovi maksupettuses osalenud firmade OÜ Adrian Arendus ja OÜ INV T üks kliente. Unipetrol OÜ juhatuse liikmeks on Äripäeva infopanga andmetel märgitud Alexey Moisseenko. Unipetrol on asutatud 2002. aastal. Ettevõtte peamiseks tegevusalaks on mootorsõiduki vedelkütuse müük. Viimane majandusaasta aruanne on esitatud 2014. aasta eest. Selles aruandes on ettevõte registreeritud Tartumaale Haaslava valda Roiu alevikku.

Uus tulija maksuvõlglaste edetabeli esikolmikus on pankrotis firma nimega Edinet Partner OÜ, mille maksuvõlg on üle 3 miljoni euro. Edinet Partner OÜ omanikega on maksuvõlglaste edetabeliesikümnes seotud ka veel üks uus tulija - firma nimega Marsalis Metall OÜ, mille maksuvõlg on ligi 1,7 miljonit eurot. Marsalis Metall on enam kui 25 miljonieurose käibega metallitööstus, mis on korduvalt jõudnud ka Äripäeva TOPidesse.