Suurtööstusel maksudega skeemitamise kahtlus

Marsalis Metalli juhatuse liige ja suurim omanik Erich Reimets inspektorite tõlgendusega ei nõustu. „Renditööjõu kasutamine on rahvusvahelises äripraktikas täiesti normaalne nähtus,“ ütles Reimets. Ta lisas, et mingeid hinnanguid ja kinnitusi Edinet Partner OÜ tegevusele ei ole ta pädev andma, kuivõrd Reimets ei ole kuulunud selle juhtkonda, osanike hulka ega ole ettevõttes töötanud. Maksuamet on aga veendunud, et lugu on teisiti. Nii Edinet Partner kui ka Marsalis Metall paiknevad samas Tallinnas Salve tänaval asuvas hoones. Kinnistu omanik on Ehitustehnika OÜ, kellele Edinet Partner väidetavalt samuti tööjõudu rentis. Nii Ehitustehnika kui ka Marsalis Metalli juhatuse liige on Reimets, märkis maksuamet kohtule esitatud taotluses. Maksuameti kogutud andmete järgi oli Edinet Partneri kasutuses kolm kabinetti. Edinet Partneri selgituste järgi tehti ruumide kohta suusõnaline leping, mille järgi ei pidanud Edinet Partner Ehitustehnikale kuni 2016. aasta lõpuni kontoripinna eest maksma ei renti ega kommunaalkulusid. Maksuamet on järeldusega selgesõnaline: ei ole eluliselt usutav, et 2010. aastal lepivad kaks äriühingut suusõnaliselt kokku, et renti hakatakse tasuma alles seitsme aasta pärast. Kahtlustele lisab tuld asjaolu, et esimese rendiarve esitas Ehitustehnika Edinet Partnerile alles eelmise aasta oktoobris ehk siis, kui inspektorid rendisuhte vastu huvi tundma hakkasid. Maksuamet rõhutas, et Edinet Partneri asutaja ja juhatuse liige Kalev Nõmm on Ehitustehnika OÜ töötaja alates 2009. aasta veebruarist ning tegeleb firmas Soome turul kraanade rentimisega. Äripäev üritas Edinet Partneri ja Marsalis Metalli suhete kohta kommentaari küsida ka Nõmmelt, kes ütles, et viibib välismaal ning soovitas küsimused saata kirjalikult. Kahe päeva jooksul küsimustele vastust ei laekunud. Kestis pikalt

Kristi Veskus, maksuameti maksuauditi osakonna üksusejuht Rendiskeemid on luubi all Konkreetseid kaasuseid me kommenteerida ei saa. Üldiselt on sellised tööjõurendiskeemid meil igati pildis ja tegeleme nendega aktiivselt. Levinuim skeem on selline, kus tegelik tööandja ei vormista oma töötajaid enda ettevõttesse, vaid spetsiaalselt selle jaoks asutatud ja sageli tema enda kontrolli all oleva varifirma nimele, makstes talle tööjõurendi eest väljastatud arvete alusel siiski reaalselt raha, millest tehaksegi palgaväljamaksed töötajatele. Varifirma deklareerib küll käibe tööjõurendist ja töötajatele tehtud väljamaksed ja tasumisele kuuluvad maksud, kuid jätab maksud riigile tasumata. Kui maksuhaldur varifirma kontod võlgade tõttu arestib, võib toimuda tööjõurendi arvete tasumine ja töötajatele palkade maksmine kas läbi mõne teise isiku pangakonto või asutatakse lihtsalt uus varifirma ja vormistatakse töötajad ümber uude varifirmasse, kus jätkub sama skeem. On olnud ka juhtumeid, kus töötajad on andnud selgitusi, mille kohaselt nad ei teagi, kes on mingil ajahetkel nende ametlik tööandja, kuna töö tegemise asukoht ja vahetud juhid on aastaid jäänud samaks ja muudetakse lihtsalt tööandja nime töölepingus. Töötajatele soovitame seetõttu tööle kandideerides uurida ka tööandja tausta, kasvõi internetis olemasoleva info pinnalt, et tegemist on usaldusväärse tööandjaga. Samuti tuleks alati nõuda töölepingu sõlmimist, sest sellega saab töötaja teha endastoleneva ja vähendada riski, et tulevikus võiks tekkida probleeme töötasude väljamaksmisel. Kristi Veskus, maksuameti maksuauditi osakonna üksusejuht Maksuameti versiooni järgi kestis skeem üpris kaua. Nimelt asutati Edinet Partner 2010. aasta suvel, kui algas Marsalis Metalli eelkäija Marsalis-Ehitus OÜ pankrotiprotsess. Marsalis-Ehitus deklareeris viimased töötasu väljamaksed 2010. aasta juuli deklaratsioonis, Edinet Partner enda esimesed aga augusti deklaratsioonis. Maksuameti väitel olid Edinet Partneri esimestel deklaratsioonidel kajastatud 65 töötajast 32 endised Marsalis-Ehituse töötajad, kes jätkasid töötamist Marsalis Metalli heaks. Ka ülejäänud töötajad olid eelnevalt Reimetsa juhitud ettevõtete töötajad, märkis maksuamet. Lõpuks jättis Marsalis Metall väidetava tööjõurendi eest Edinet Partnerile tasumata, mistõttu sattuski firma pankrotti. Reimets tõdes, et tõepoolest tekkis eelmisel aastal olukord, kus Marsalis Metall jäi teenuste eest Edinet Partnerile võlgu, kuid pooled sõlmisid sügisel võlgnevuse tasumiseks maksegraafiku, mida Marsalis Metall on täitnud. Tasub rõhutada, et kohtus pole Marsalis Metall milleski süüdi jäänud ja maksuameti kahtlus pole tõendamist leidnud. Maksuamet pöördus jaanuaris halduskohtu poole palvega arestida Marsalis Metalli ettemaksukonto pisut enam kui 1,8 miljoni euro väärtuses. Maksuamet kirjeldas ettevõttes väidetavalt toimunut ja selgitas, et tõenäoliselt tehakse firma suhtes maksuotsus ja nõutakse ettevõttelt välja just selline maksusumma. Maksuhaldur kahtlustab, et pärast maksuotsuse väljastamist võib määratud maksusumma sundtäitmine osutuda raskemaks või isegi võimatuks. "Pärast maksuotsuse väljastamist võib Marsalis Metall OÜ oma tegevuse pankrotiga lõpetada, nagu toimiti Marsalis Metall OÜ eelkäija Marsalis-Ehitus OÜga," seisab taotluses. Pahatahtlik kius?

Halduskohus rahuldas kaebuse, aga Marsalis pöördus ringkonnakohtusse. Firma esindaja Ingrid Allemann märkis taotluses, et maksuhaldur on oma oletuslikke seisukohti selgitanud väga üldiselt, ei ole kindlaks määranud maksusummat, ei ole koostanud kontrollakti ega muud kokkuvõtet, millest nähtuksid maksukohustust mõjutavad asjaolud. Allemanni hinnangul ei nähtu taotlusest reaalset ohtu, et Marsalis Metall kavatseks lõpetada oma majandustegevuse, hakata äriühingut likvideerima või muutma seda maksejõuetuks – firma on tegutsenud alates 2010. aastast ning teenis 2017. aastal käivet üle 29 miljoni euro, sellest pea kõik eksport. „Ei ole usutav, et toimivat ja pikaajaliselt tegutsenud äriühingut oleks võimalik lihtsalt lõpetada ja muuta seeläbi ükskõik milliste nõuete hilisem täitmine võimatuks,“ märkis ettevõte. Marsalis Metalli arvates ei suutnud maksuamet põhjendada väidet, et renditööjõu teenust pole soetatud ja renditöötajad olid tegelikult Marsalis Metalli enda töötajad. Ettevõtte kinnitas et on tööjõurendi teenuse eest Edinet Partnerile korrektselt tasutud ja 2010. aasta jaanuarist kuni 2016. aasta oktoobrini ei seadnud maksuamet kordagi kahtluse alla asjaolu, et renditöötajad töötasid Edinet Partneris. Marsalis Metall tõi ka esile, et jaanuari lõpu seisuga oli firma ettemaksukonto jääk pisut üle miljoni euro ning firma kasutab igakuiseid käibemaksu ettemakseid tööjõumaksudelt tekkiva maksukohustuse täitmiseks. „Maksuameti taotluses kajastatud võimalik maksuvõlg koosneb peamiselt töötajatele makstud töötasult tekkinud tööjõumaksude tasumata jätmisest, mida määruskaebuse esitaja soovib tasaarvestada enammakstud käibemaksuga, kuid mis ei ole ettemaksukonto arestimisest tulenevalt võimalik,“ kirjeldas Marsalis Metall. Tekkinud maksuvõla tõttu arestis maksuhaldur firma pangakontod. Ettemaksukonto arestimise tõttu pole ettevõttel võimalik jätkata oma senist majandustegevust, sest sisuliselt on arestitud kogu tema käibevara, kurtis firma esindaja. „Halduskohus on jätnud tähelepanuta, et Marsalis Metallile kaasnevad tõenäoliselt pöördumatud pikaajalised kahjulikud tagajärjed.“ Ringkonnakohus jättis kaebuse siiski rahuldamata. Ka Reimets kinnitas, et praeguseks on vaidlus maksuametiga lõppenud. „Pooled peavad läbirääkimisi, leidmaks olukorrale mõlemaid pooli rahuldavaid lahendusi. Kuni läbirääkimised maksuametiga pole lõppenud, ei pea ma heaks tavaks arutada asja ja anda hinnanguid ajakirjanduse vahendusel,“ märkis ta. Ringkonnakohtule tehtud määruskaebuses visandatud must stsenaarium pole aga teoks saanud. „Marsalis Metall jätkab tootmistegevust ja klientidega sõlmitud lepingute täitmist,“ kinnitas Reimets.