Restoranide TOPi võitja ei tegutse Eestimaa pinnal

Restoranide edetabelis kõrgeimale kohale jõudnud Tallinki tütarettevõte Mare Catering, mis opereerib alates 2016. aastast Burger Kingi frantsiisi Tallinki laevadel, tegi möödunud aruandeperioodil arvestatava käibe ja kasumi hüppe.

Burger King Tallink laeval Star. Foto: SANDER ILVEST/POSTIMEES/Scanpix Jaga lugu:

Oma teisel tegutsemisaastal kasvas ettevõtte käive 1,8 miljonilt 4 miljonini ning kasumit teeniti 1,25 miljonit. “Me ei osanud seda prognoosida, et turg Burger Kingi nii positiivselt vastu võtab,” rääkis Mare Cateringi juht Jaak Veskimeister. Ta lisas, et nad on enda tööd korralikult teinud. 2017. aasta müügitulu ja kasumi kasv tuli Veskimeistri sõnul peamiselt sellest, et avati restoran ka teisel Tallinki laeval.