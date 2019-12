Tiina Kaalep: kirjastamine on suuresti elustiilitöö

Tiina Kaalepi sõnul on sel aastal üks nende jõuluhitte kirjanike liidu romaanivõistlusel kolmanda koha pälvinud Taavi Liiase teos “Talibani pojad”. Foto: Ilmar Saabas/Delfi/EPL

Äripäeva Kirjastuste TOPis teiseks tõusnud OÜ Hea Lugu tegevjuht Tiina Kaalep nendib, et ehkki kirjastusäri on keeruline, sest raamatute ostmine väheneb, pole olemas sellest huvitavamat tegevusala.

Endise ajakirjaniku ja meediajuhi, nüüdseks seitse aastat kirjastajana ametis olnud Kaalepi sõnul on kirjastusäris kõige tähtsam taibata ära lugejate ootused ja täita need parimal võimalikult moel. „Üritame mitte lati alt läbi joosta, vaid teha asju hästi,“ lausub ta. „Kui vaatan jõulumüügi tooteid raamatupoes, siis sageli puudub näiteks ajalooalastel raamatutel isegi isikunimede register, heast toimetamisest rääkimata,“ on Kaalep kriitiline ja leiab, et ega muud rohtu sellele polegi, kui asjast rääkida.