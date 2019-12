Trükitööstuse TOP: võitja hoiab kindlalt tipust kinni

Data Print OÜ uus juht Triin Anette Kaasik on veendunud, et inimesed peavad andma kogu tootmisahelale rohkem väärtust. Foto: Margus Ansu / Postimees / Scanpix

Kolm järjestikust aastat edukaimaks trükikojaks tõusnud Data Print OÜ uus juht Triin Anette Kaasik nendib, et etiketiäri erineb Baltikumis ja Põhjamaades kõige rohkem kasvutempo poolest, kus Eestil, Lätil ja Leedul on selge edumaa.

„Baltikumis on see suhteliselt kiire kasvuga valdkond, erinevalt Põhjamaadest, kus paigalseisu tõttu mahud väga ei kasva,“ ütles Data Print OÜ juht Triin Anette Kaasik. Ta selgitas, et see on tingitud peamisest kliendisegmendist – toidutööstusest.