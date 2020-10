Palga TOP: sõltumata palgast pole perifeerses Eestis lihtne töötajaid kinni hoida

Suurfirmade pingerivis on esikohal IT-firma Nortal, mille töötajaid said mullu kuus keskmiselt 5076 eurot brutopalka. Pildil ettevõtte asutaja Priit Alamäe. Foto: Liis Treimann

Eestis on seitse ettevõtet, mille töötajad saavad keskmiselt kuus üle 7200 euro suurust tasu, selgub Äripäeva värskest Palga TOPist. Suurfirmade eesotsas on eelkõige IT- ja logistikafirmad.

Äripäev pani kõrvuti ettevõtete palganumbrid eelmise aasta majandusaasta aruannete põhjal. Esikümnes on kolm konsultatsiooni firmat, kolm IT-ettevõtet, kaks kaubandusfirmat, üks kaubanduskeskus ning Oleg Ossinovski raudteefirma.