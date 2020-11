Ehitusfirmade TOP: võitja toore jõuga midagi tegema ei torma

Eesti Ehituskonverentsil 2020 Kultuurikatlas autasustati võitjaid. Fotol Madis Mägi. Foto: Raul Mee

Ehitusettevõtete TOPi võitnud OÜ Hausers Grupp juhatuse esimees Madis Mägi end konkurentidega ei võrdle: "Kui peaksime oleme neist kehvemad, siis võime muutuda õnnetuks ja kui peaksime olema neist paremad, siis võime muutuda ülbeks," ütles ta.

"Pigem üritame võrrelda tänast Hausersit eilse Hausersiga ja tahaks loota, et oleme täna paremad kui eile,” ütles ta Ehitusuudistele, mis otsis vastust, mida teeb võitja paremini kui konkurendid. Mägi ütles, et Hausers üritab kiires ja muutuvas keskkonnas säilitada kainet mõistust. "Oleme võtnud seisukoha, et uute projektide valikul kuulame oma sisetunnet ja toore jõuga midagi tegema ei lähe,” märkis Mägi.