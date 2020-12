Trükitööstuse teine koht: optimistlik lootus, et olukord ikka normaliseerub

Kuigi edetabeli teisele kohale kerkinud trükifirma OÜ Hetika tegevus tänavu kevadel sisuliselt seiskus ning esimest korda oma ajaloos saadi riigilt rahalist tuge, on juhatuse liige Kalle Jents tuleviku suhtes mõõdukalt optimistlik.

Hetika trükkal Marek Fatkin on töötanud trükikojas 15 aastat ja saab hakkama ka kõige keerukamate töödega. Foto: Hetika

Hetika on viimased 4–5 aastat näidanud stabiilset kasvu ning investeerinud jätkusuutlikult modernsetesse trükiseadmetesse. “Esmalt ei saa jätta märkimata, et kõrget kohta edetabelis mõjutas kindlasti oluliselt kõrvaltegevusest tulenenud kinnisvaratehing, mis kajastub ka meie majandusaruandes. Samas on aga ka põhitegevuses läinud tõepoolest kenasti,” ütles Jents.