Kasumlikkuse TOP: kõige rohkem raha toodab...

Sel aastal avaldatud Eesti edukaimate ettevõtete rentaablust vaadates torkavad silma ühe kindla valdkonna tegijad, kus ettevõtlus on kõige tasuvam.

Kui vaadata edetabeli 20 esimest kohta, siis näeme, et seal on esindatud kuus panka. Kuna ka esimesed kaks kohta on läinud pankadele, võibki julgelt öelda, et pangandus on see valdkond, mis toob suhtarvult kõige rohkem kasumit.