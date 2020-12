Mööblitootjate TOPi võitja: laud on tellimustega kaetud

Wikborgi advokaadibüroo Oslos. Enamik Retlari töödest ongi väljaspool Eestit. Foto: Retlar OÜ

Mööblitootjate TOPi esikohale kerkinud valdavalt projektmööblit tootva Retlar OÜ juhatuse liikme Jaanus Kasema sõnul on ettevõtte tootmine pidevalt tellimustega kaetud ja ka mööbli paigaldus väljaspool Eestit on väikeste piirangutega toiminud, vahendab Tööstusuudised.

2019. aasta tulemuste põhjal oli Eesti edukaim mööblitootja Retlar OÜ, kelle põhitegevus on projektmööbli ja sisekujunduselementide valmistamine ning paigaldus. Enamik Retlari toodangust läheb väljapoole Eestit ning ettevõtte edu pant on juhatuse liikme Jaanus Kasema sõnul orienteerumine suurtele ja keerukamatele projektidele.