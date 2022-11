Agentuuritulu TOPi teine koht: otsus investeerida inimestesse oli õige

T1 juht: mälestus erootikapoest keldris on minevik

T1 keskuse juht Tarmo Hõbe ütles, et homme avatava 1000ruutmeetrise erootikamaailma kontseptsioon on enneolematu. "Aga see on T1 keskusesse paigutatud diskreetselt ja maitsekalt," ütles ta Äripäeva hommikuprogrammis.

