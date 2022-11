Palga TOP: Põlvamaa tippu valitsevad arstid

Foto: Liis Treimann

Põlvamaa parimate palgamaksjate edetabeli ülemises otsas näeb sel korral väga palju arste: iga teine esikümne ettevõte osutab arstiabi.

Küll aga selgub, et esikohale jõudis ikkagi ühe teise valdkonna esindaja. See on ettevõte, mis müüb elektrienergiat ja pakub võrguteenust, aga võimalusel kaevandab müügiks ka kruusa.

