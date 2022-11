TOP 100 24.11.2022

Meelis Mandel: õhus on tuju paremaks tegevad märgid

Aasta tagasi, eelmise Eesti edukate ette­võtete TOP 100 üllitamise ajal kirjutasin, et oleme tagasi aastas 2007. Mäletate eelmise aasta novembrit? Kui tarkadena me end tundsime, kõik tuli välja ja nädala- ning kuuraportid olid plussis ka hea 2019. aastagagi võrreldes. Lisaks arvasin toona, et erinevalt aastale 2007 järgnenud majanduslangusest ei ole näha kahel järgmisel aastal midagi traagilist.

Aasta tagasi, eelmise Eesti edukate ette­võtete TOP 100 üllitamise ajal kirjutasin, et oleme tagasi aastas 2007. Mäletate eelmise aasta novembrit? Kui tarkadena me end tundsime, kõik tuli välja ja nädala- ning kuuraportid olid plussis ka hea 2019. aastagagi võrreldes. Lisaks arvasin toona, et erinevalt aastale 2007 järgnenud majanduslangusest ei ole näha kahel järgmisel aastal midagi traagilist.