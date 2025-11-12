Koolitusfirmade TOPi võitja: “Oleme misjonärid Ida-Virus!”

Koolitusfirmade TOPi 134 ettevõtte seas võitis tänavu esikoha Ida-Virumaal Jõhvis tegutsev ühe naise koolitusfirma.
- Jõhvis asuva omanimelise koolituskeskuse omanik Kersti Võlu.

Edetabeli võitnud firma suurema osa käibest toob eesti keele õpetamine täiskasvanutele. Intervjuus Äripäeva teemaveebile Personaliuudised ütles ettevõtlik naine, et nad on kui misjonärid Ida-Virumaal.
Koolitusfirmade TOP 134 ettevõtted tegid aastal 2024 käivet kokku 50,7 miljonit eurot. Selle pingerea statistiline keskmine aastane käive ühe ettevõtte kohta oli 378 147 eurot. Väikseima aastakäibega pääses edetabelisse firma, mille kogumüük oli pea 104 000 eurot ja suurima aastakäibega oli edetabelis ettevõtte, mille müük oli üle 2,4 miljoni euro.
Võitja Kersti Võlu
Koolituskeskus OÜ aastane müügitulu oli ligi 1,1 miljonit eurot. Infopanga analüüs ütles parima kohta kokkuvõtteks, et firma on hästi majandav ja maksevõimeline. Firmas on palgal neli töötajat ja nende keskmine brutotöötasu 2024. aastal oli 5896 eurot.
Ettevõte kirjutab oma kodulehel, et eelmise aasta seisuga olid nad 21 tegutsemisaasta jooksul jõudnud 17 korda järjest Äripäeva koolitusfirmade TOPi. Sel aastal tuli siis 18. korral ka võit. Loe pikka intervjuud Kersti Võluga Personaliuudistest
.
TOPi väärikas teine koht kuulus Tempokoolitus OÜ
-le ja kolmandale kohale platseerus Reiting PR OÜ
. Aasta varem tuli koolitusfirmade TOPi võitjaks 1994. aastal asutatud Multilingua Keelekeskus OÜ.
