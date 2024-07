Tagasi 03.07.24, 14:04 Tunnustatud koolitaja: üks tund inspiratsiooni on pettus Koolitusfirma, kus kaks tiimiliiget on pärjatud aasta koolitaja tiitliga, teeb nii mõndagi tavapärasest teisiti. Näiteks on nad üle võtnud nippe militaarmaailmast ning jätavad klassiruumi- ja vestluskoolitused konkurentidele.

Remo Ojaste räägib saates, et eduka koolituse järel muutub kas käitumismuster, võetakse rohkem initsiatiivi või näiteks demostreeritakse enam, kuidas meeskonnale saab kasulik olla.

Foto: Erakogu

Kuidas teha koolitusi inimestele, kes soovivad oma juhtimisomadusi nii ärimaailmas kui isiklikus elus arendada, ja mida toimivas ja armastatud formaadis teisiti tehakse, räägib Combat Ready koolitusfirma vedaja, endine eriväelane, Äripäeva aasta koolitaja 2022 Remo Ojaste.

Remo Ojaste räägib saates, et iga vale asi, mis meeskonnas toimub, on sümptom juhi tegemata või tehtud asjadest. Nii selgitabki ta, kes on parim õpetaja ja kuidas jõuda õigele teele.

Kuidas militaarmaailmast võetavad otsuste langetamise mehhanismid toimivad? Kas koolitused on metsas ja laigulistes vormides? “Ainuke tööriist, mida kasutame, on ajasurve,” ütles Ojaste.

Ühe võtmelausena toob Ojaste välja militaarvaldkonnast pärit kogemuse: “Anna võimalus kogu meeskonnal juhtida!”

Saates räägime, kuidas olla normaalne inimene, ehitada üles tugevaid suhteid ja end järjepidevalt ja efektiivselt arendada.

Saadet juhib Tõnu Einasto.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun