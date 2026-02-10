Majutusettevõtete TOP 99 | Tipu vallutas kogenud tegija teist aastat järjest
Majutusettevõtete TOPi esikümnesse kuuluvad valdavalt tegijad, kes on turul juba kindlalt kanda kinnitanud. Tugev bränd, järjepidev teenuse kvaliteet ning oskus muutuvates oludes kohaneda on aidanud tuntud tegijatel püsida konkurentidest sammu ees.
Turistide arv Eesti majutusasutustes on kergel tõusuteel, kuid hotellide hinnangul on majanduslik keskkond erakordselt raske. Majandusministeeriumi hinnangul toimub turul lihtsalt erakordselt tihe konkurents.
Majutusettevõtete TOPis teise ja kolmanda koha haaranud hotellide juhid saavad lõpuks rõõmu tunda, et külastajate arv on ületanud koroonakriisi eelse taseme. Praegu tuleb aga leida lahendusi kulude vähendamiseks ja töötajate meelitamiseks.
“Täituvus on olnud palju väiksem kui varasemalt. Paljud välismaalased pole saanud kohale tulla ja nii on see kestnud juba kaks aastat,” ütles majutusettevõtete edetabelis esikoha saavutanud Loodus BioSpa asutaja Natalia Trofimova.
