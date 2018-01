Cateringi TOPi võitja kasvuhüpe tõi maksuvõla

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Catering-ettevõtteks peab ennast ka kohvik, kes viib majast toitu välja ja pakub kohvi ning küpsist, kuid sellises suurusjärgus, kus meie tegutseme, konkurente nii palju ei ole, rääkis catering-firmade TOPi võitnud Event Cateringi tegevjuht Kuldar Kruup.

Täna nimetab ennast catering-ettevõtteks ka kohvik, kes viib majast toitu välja ja pakub kohvi ning küpsist. Sellises suurusjärgus, kus meie tegutseme, konkurente nii palju ei ole. Ladvik võitleb pidevalt omavahel klientide nimel. Kõik on teinud tublit tööd ning loorberitele ei saa puhkama jääda. Samas on uusi tegijaid, kes võivad kasvada nii suureks ja meile konkurentsi pakkuma hakata.

Praegu on eeliseks võidetud suursündmused ja pidev jälgimine, et oleksime ajaga kaasas. Meil on püsikliendid, keda peame pidevalt üllatama ning selles osas on meeskond loominguline. Mõtleme kaasa ning proovime olla uuenduslikud.

Hankes vaadatakse ühe osana hinda, kuid suures hankes on väga suur osa ka degustatsioonil. Tähtis on kogu kontseptsioon, maitsed ja olemus. Õnneks on vähem sellist klienti, kes ainult hinda ostab. Vaadatakse hinnast kaugemale ning olulist rolli mängivad nii kogemus kui ka eelnevate sündmuste mahud ja nende tellijad.

Mis on hankes osalemise edu võti?

Mis on mis Event Catering OÜ

Asutatud 2005. aastal

Omanik DeliCate OÜ (juhatuses Kuldar Kruup ja Kert Veski)

Käive 2016. aastal 1,48 mln eurot, kasvas aastaga 19% (2015 vrdl 2014 kasvas käive 31%)

Puhaskasum 2016. aastal 271 460 eurot, kasvas aastaga 3,5 korda

Töötajaid 2016. aastal 17, aasta varem 10

Mis on olnud suurimad eksimused?

Vahel veab teenindus alt. Teenindajate valik on kogu sektori suur probleem. See on keeruline teema. Me kasutame palju teenindajate rendi ettevõtteid ning seetõttu on ka nende rotatsioon suur. Seega teeb see teinekord sündmuse õnnestumise keeruliseks.

Mõnel sündmusel on meil tekkinud logistilisi viivitusi, kus oleme jäänud hiljaks ning seetõttu ei jõuta asju kokkulepitud ajaks valmis. Püüame selliseid vigu vältida, kuid teinekord teatud asjade vastu lihtsalt ei saa. Näiteks kui tehnika veab alt.

Suuri põrumisi ei ole olnud. Nipet-näpet mingit tagasisidet tuleb – toidud on maitsvad, aga teeninduse ja korraldusliku poole pealt on olnud nurinat. Teinekord on vead ja apsud tingitud väsimusest, kuna inimestel on liiga palju tööd.

Teil on pidevalt maksuvõlg üleval, millest see tingitud on?

Mingitel perioodidel see tõesti nii on. See on tingitud sellest, et oleme praeguses kontori- ja tootmishoones olnud üle aasta ning kasvuhüpped olnud väga kiire. On olnud ka struktuurimuudatusi, mis puudutab peamiselt finantspoole paika saamist. Oleme seni loominguliselt juhtinud, kuid nüüd tuleb aru saada, et oleme suur ettevõte, kus tuleb jälgida rohkem protsesse ja finantsi. Peame hakkama põhjalikumalt planeerima. Kasvanud mahtude juures oleme aru saanud, et vajame ostujuhti, kes toetaks kasumlikkuse kasvu ja arvestust.

Catering on keeruline valdkond just sellepärast, et ühe tellimuse täitmine nõuab palju ressursse ja püsikulud on kõrged. Mõni kuu tulevad järjest maksud peale ja kogu kulude ning tulude liikumise prognoosimine on vajaka. Aeg-ajalt on maksuvõlg tingitud ka sellest, et meile ollakse suured summad võlgu, aga on ka suuri tellimusi, kus nõutakse maksetähtaega 30 päeva. Meie tarnijatel on tunduvalt lühemad tähtajad ja kasutame ka Eesti väiketootjaid, kes soovivad ettemaksu.

Maksuvõlg ei ole hangetel osalemist seganud, kuna oleme selle ära ajatanud. Sellisel juhul ei käsitleta seda maksuvõlana.

Kuidas te ennast reklaamite ja kliente saate?

Kuna meie põhikliendid on eelkõige suurettevõtted, üritusturundused ning selle mastaabiga sündmused, siis ei ole reklaam meedias meile kõige olulisem. Parim reklaam on õnnestunud sündmus.

Kui keeruline on leida häid töötajaid?

Catering köögi eripära tõttu on aeg-ajalt keeruline leida sobivaid töötajaid. Kelnerid on meil enamasti renditud. On välja kujunenud ka inimesed, kes käivad tihemini ning keda saame rohkem usaldada.

Toitlustus- ja teenindussektori palgad on ühed madalamad. Kuidas te oma töötajaid motiveerite?

Meil ei ole palga- ega motivatsiooniteema laual olnud. Seega ei kurdeta. Püüan töötajaid jälgida ja öelda personaalselt midagi positiivset. Samuti uurin, kuidas soovitakse ennast koolitada.

Kuna oleme kahe viimase aastaga kasvanud nii kiiresti, siis eelmisel aastal toimusid meil esimest korda ka arenguvestlused. Sellega seoses oli mul endalgi palju avastamist ja kasvamist, kuidas asju teha ning olla parem.